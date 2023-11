Netflix'in yeni Kore dizisi Daily Dose of Sunshine konusu ne, oyuncuları kimler?

Toplamda 12 bölümden oluşan yeni Kore dizisi Daily Dose of Sunshine 3 Kasım'da Netflix'te yayınlandı. Yönetmen koltuğunda dünyaca ünlü dizi "All of Us Are Dead"in yönetmeni Lee Jae Gyoo'nun oturduğu dizi senarist ikili Lee Nam Gyu ve Kim Da Hee tarafından yazıldı.

Daily Dose of Sunshine konusu ne?

Hemşire Jung Da-eun, akıl sağlığı alanında çalışmaya başladıktan sonra hayatı tamamen değişir. Gün içinde birbirinden farklı hasta hikayeleriyle karşılaşan Da-eun, her birinin yaşadığı zorluklara yardımcı olmaya çalışırken kendi iç dünyasını da keşfetmeye başlar.

Kendisi de zorlu bir geçmişe sahip olan Da-eun, her bir hastanın yaşadığı acıları, korkuları ve umutlarıyla yakından ilgilenir. Onların hayatlarına dokunurken kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır ve kendi duygusal sınırlarını keşfeder.

Hemşire Jung Da-eun'un hikayesi, sadece akıl sağlığına odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda insan ilişkileri, empati, anlayış ve kendini keşfetme üzerine derinlemesine bir yolculuğa da dönüşür. Hemşirelik mesleğiyle birlikte mücadele ettiği zorluklar, onu daha güçlü, daha bilge ve daha anlayışlı biri haline getirir.

Bu dizi, hemşirelik mesleğini ve akıl sağlığına olan önemi anlatırken, izleyiciye insanların iç dünyalarına nasıl anlayışla yaklaşılması gerektiğini de göstermektedir. Her bölümde farklı bir hasta hikayesiyle karşılaşacak ve onların yaşadığı duygusal yolculuğa tanık olacaksınız. Hemşire Jung Da-eun'un hayatına dahil olarak, kendi iç dünyanızı da keşfedecek ve akıl sağlığına olan farkındalığınızı artıracaksınız.

Daily Dose of Sunshine oyuncuları

Park Bo-yeong

Yoo In-Soo

Jang Dong-yoon

Yeon Woo-jin

Lee Sang-hee

Lee Jung-eun

Daily Dose of Sunshine fragmanı