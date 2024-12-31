Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 10 yılbaşı filmi

Yılbaşına artık sayılı saatler kaldı... Yeni yılı kimileri ailecek evinde kimileriyse dışarıda kutlamayı tercih ediyor. Bugünü evinin sıcaklığında, sıcak bir çikolata ve yumuşacık bir battaniye eşliğinde sevdikleriyle birlikte geçirmek isteyenlerin favori etkinliği ise noel ve yılbaşı temalı filmleri izlemek. Netflix’te izleyebileceğiniz en iyi yılbaşı filmlerini sizler için derledik...

Klaus (Klaus: Sihirli Plan) – IMDb: 8.2

Yılbaşı konulu filmleri seviyorsanız “Klaus”u da izleyeceğiniz animasyonlar listesine eklemelisiniz. Netflix yapımı film, iyiliğin beraberinde başka iyilikler de getireceğini anlatıyor. Bencil postacı Jesper ile devasa bedeninde sıcacık kalbi olan yeni oyuncakçı Klaus’un arkadaşlığını izlediğinize pişman olmayacaksınız.

Home for Christmas - IMDb: 7.7

Bekar olması ve toplumun mükemmel aile Noel yemeği beklentileri hakkındaki sürekli yorumlar alan 30 yaşındaki Johanne, Noel için eve getirecek bir eş bulmak için 24 günlük bir arayışa başlar. Johanne, 30 yaşında bekar bir kadındır ve aile yemeğinde ilişki durumu hakkıbdaki konulardan çok sıkıldığı için Noel yemeğine kadar kendisine geçici bir sevgili bulmayı planlar.

Love Actually – IMDb: 7.6

Londra'da aşk hayatlarıyla baş etmeye çalışan birbirinden farklı sekiz çiftin Noel'e bir ay kala yaşadıkları maceraları konu alan kültleşmiş bir romantik komedi. Bazıları aşık olurken bazılarının kalbi kırılacak, kimi doğru, kimisi de yanlış insanla karşılaşacak ama bu sımsıcak hikayede ne olursa olsun hep aşk kazanacaktır.

Dolly Parton ile Noel Mucizesi – IMDb: 7.6

Bu eğlenceli müzikal komedi, Charles Dickens'in klasik hikayesini modern bir dokunuşla yeniden yorumluyor. Dolly Parton'ın imzası haline gelmiş cazibesi ve bulaşıcı enerjisiyle bu film, izleyicileri büyüleyici şarkılar, göz kamaştırıcı dans numaraları ve iç ısıtan bir mesajla dolu büyülü bir dünyaya taşıyor. İster Dolly Parton hayranı olun, ister sadece iyi bir Noel filmi izlemek isteyin, bu film gününüzü kesinlikle daha keyifli hale getirecek.

Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas - IMDb: 7.2

Koyun Shaun ve arkadaşlarının çiftliğinde heyecanlı bir Noel hazırlığı var. Ağaç kurulur ve süslemeleri yapılır ancak Noel Baba’nın hediyelerini koyması için şömineye asacakları çoraplar küçük boydur. Oysa daha çok hediye kazanabilmek için daha büyük çoraplar bulmak gerek... Shaun çiftlik sahibinin evindeki büyük çoraplara gözünü dikmiştir. Yanına aldığı küçük ortağıyla birlikte harekete geçer. Ancak beklenmedik bir gelişme yüzünden Noel Baba’yı çok merak eden küçük kuzu, çiftçinin kamyonetiyle kasabanın Noel pazarına gider. Shaun ve diğer koyunlar onu geri alabilmek için gizlice pazara gelirler. Sonrasında beklenmedik gelişmeler ve komik olaylar birbirini takip eder.

The Christmas Chronicles- IMDb: 7.0

“Evde Tek Başına” ve “Harry Potter” fimlerinin yapımcısı Chris Columbus ile “The Angry Birds Movie”nin yönetmeni Clay Kaytis’in imzasını taşıyan “The Christmas Chronicles”, Kate ve Teddy kardeşlerin Noel arifesinde, Noel Baba'yı videoya çekme planlarının beklenmedik bir maceraya dönüşmesini konu alıyor. Noel Baba’nın gelişini kızağında bekleyen çocuklar, Noel Baba’nın düşmesine sebep oluyor. Hatalarını telafi etmek ve Noel’i kurtarmak için bir gece boyunca Noel Baba ve elfleriyle iş birliği yapan Kate ve Teddy, Noel Baba’nın daha önce hiç tanık olmadığımız bir yüzünü gözler önüne seriyor.

The Holiday - IMDb 7.0

Aşk hayatlarını bir türlü yola koyamamış ve erkeklerle başları dertte olan iki kadın, Amanda ve Iris... Biri Los Angelas’ta, diğeri de İngiltere’de yaşayan bu iki genç kadın, hayatlarının gidişatından çok sıkılmışlardır. Kendileri için bir değişiklik yapmanın planlarını kurarken internette ev değişimi üzerine bir site vasıtasıyla belli bir süre için evlerini takas etmeye karar verirler. Tüm istedikleri, hayatlarında biraz farklılık yaratmak ve belki de yeni insanlarla tanışabilme imkânı sağlamaktır.

That Christmas - IMDb: 6.8

Bu şirin animasyon filmi, "Aşk Her Yerde" filminin yaratıcısı Richard Curtis'in kaleminden çıkan bir Noel filmi. Hayali kıyı kasabası Wellington-on-Sea'de geçen film, Noel Günü için hazırlanan bir avuç aileyi konu alıyor. Kasabaya bir kar fırtınası vurduğunda ve ebeveynleri çocuklarından ayırdığında, dikkatlice planladıkları kutlamalar kaosa sürüklenir.

Love Hard- IMDb: 6.3

Los Angeles'ta yaşayan genç bir kadın olan Natalie'nin aşktan yana yüzü gülmez. Ancak bir gün bir uygulamada, rüya gibi bir adam olan Tag ile eşleşir ve her şeyin düzeldiğini düşünür. Aşık olduğu adama sürpriz yapmak için tatilde onu ziyarete gider. Ancak onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Aşık olduğunu sandığı adam, internette başka biri gibi davranan utanmaz bir dolandırıcıdır.

“The Princess Switch”- IMDb: 6.1

‘İnsanlar çift yaratılmıştır’ klişesi, bir şehir efsanesi olmaktan çıkarak gerçek bir peri masalına öncülük ediyor. Montenaro'nun güzel ve zarif Düşesi Margaret, tesadüfen kendisine tıpatıp benzeyen Stacey adında, Şikagolu Pasta Şefi olan sıradan bir kızla karşılaşıyor. Prenses olmaya hazırlanan Düşes, halkı daha yakından tanımak ve sıradan biri olmayı deneyimlemek için Stacey’ye iki gün boyunca ‘Kendisinin yerine geçme’ teklifinde bulunuyor. Margaret, Stacey'nin yakışıklı iş arkadaşına, Stacey ise Margaret'ın nişanlısı olan prense gönlünü kaptırınca işler hiç umulmadık bir yöne doğru eviriliyor. “The Princess Switch”in başrollerinde Vanessa Hudgens, Sam Palladio ve Nick Sagar yer alıyor.