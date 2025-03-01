Netflix'te Mart 2025'te neler var? İşte Mart ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler

Netflix, 2025 mart ayında izleyicileri birçok yeni dizi ve filmle buluşturmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç ve Lale Mansur’un yer aldığı Bir İhtimal Daha Var dizisi Mart ayında izleyiciler ile buluşuyor. Formula 1: Drive to Survive, 7. sezonu ile Mart ayında geri dönerken, Sevgilerimle, Meghan, The Residence ve Leopar gibi yepyeni hikayeler izleyiciyle yine Mart ayında Netflix'te olacak .İşte mart ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler, belgeseller...

NETFLİX MART AYI DİZİ PROGRAMI

Sevgilerimle, Meghan - 4 Mart 2025

Sussex Düşesi Meghan, Kaliforniya'da arkadaşlarını ve ünlü konuklarını davet ettiği güzel malikanede yemek yapma, bahçe bakımı ve misafir ağırlama hakkında ipuçları paylaşıyor.

Leopar - 5 Mart 2025

1860'larda İtalya'nın birleşmesi sırasında Sicilyalı bir prens, ailesinin sahip olduğu ayrıcalıkların ortadan kalkması ve devrim niteliğindeki değişikliklerle başa çıkmaya çalışır.

Tek Bir Bakış - 5 Mart 2025

Uğursuz bir fotoğrafın gizemli bir şekilde ortaya çıkmasının ardından Greta, kocasını karanlık sırlarından kurtarmak için gizli gerçeklerle ve puslu hafızasıyla yüzleşmelidir.

Bir İhtimal Daha Var - 20 Mart 2025

Biri bu dünyada diğeri öteki dünyada kaybolmuş iki ruhun tuhaf ve trajikomik yolculuğu…Bir gazetede spor bahisleri yazarı olarak çalışan İsa, babasından miras kalan yeteneği sayesinde bir zamanlar fırtınalar estirmiş, bahis dünyasının bir numaralı ismi haline gelmiştir. Ancak son zamanlarda tahminleri tutmamaya başlar, bu da onun işini kaybetmesine ve düşman kazanmasına sebep olur. İsa tüm umutlarını kaybetmişken, karşısına ünlü iş adamı Refik çıkar. Refik onu tüm dertlerinden kurtarabilecek tek kişidir ama ortada ufak bir sorun vardır: Refik’in ölü olması. Altüst olmuş hayatına giren Refik'in ruhu İsa’ya bir çıkış yolu sunarken İsa, Refik'i kimin öldürdüğünü bulmalı ve ölümünün ardındaki gerçeği açığa çıkarmalıdır.

The Residence - 20 Mart 2025

Beyaz Saray'da verilen devlet ziyafeti, cinayet mahalline dönüşünce dedektif Cordelia Cupp, katili açığa çıkarmak için davetliler ve çalışanları sorguya çekmek zorunda kalır.

Survival of the Thickest: 2. Sezon - 27 Mart 2025

Markası yükselişe geçen ama aşk hayatı sallantıda olan Mavis, moda dünyasında ses getirmek için büyük riskler alır.

Genç Kızların Rehberi - 28 Mart 2025

Varlıklı üç kız kardeşe eş bulmakla görevlendirilen Elena Bianda adlı şaperon, 19. yüzyılın sonlarında aşk, skandallar ve gülünç entrikalarla dolu bir dünyaya adım atar.

NETFLİX MART AYI FİLM PROGRAMI

AŞK BÖYLEDİR - 7 Mart 2025

Romantik Komedi

Bir yanlış anlaşılma sonucu arkadaşları Pia'nın içlerinden birinin hoşlandığı bir çocukla sevgili olduğunu düşünür. Arkadaşları ile arası bozulan, zengin ve sempatik kız Pia, onları inandırmak için okula yeni gelen, kariyer odaklı Arjun’u sevgili rolü yapması için işe alır.

SANAL ÜLKE - 14 Mart 2025

Öksüz kalan bir gencin bir robot isyanı sonrasında kardeşini arayışını anlatan bu retro-fütüristik macerada başrolleri Millie Bobby Brown ve Chris Pratt paylaşıyor.

İÇİMİZDEKİ SESLER - 21 Mart 2025

Tanrı'dan vahiy geldiğine inanan bir papaz ve gördüğü sanrılardan bir türlü kurtulamayan bir dedektif, bir kayıp vakasının peşine düşünce içlerindeki kötülükler ortaya çıkar.

AŞK PEŞİNDE BİR YIL - 28 Mart 2025

Annesi tarafından çocukluğundaki yapılacaklar listesini tamamlamakla görevlendirilen genç bir kadın; aile sırlarını açığa çıkarır, aşkı bulur ve kendini yeniden keşfeder.

MART AYI NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

HOT WHEELS HADİ YARIŞALIM!: 3. SEZON - 3 Mart 2025

Çocuk & Aile

Coop ve arkadaşları hayatları boyunca bu an için eğitim aldı ve şimdi üç efsanevi yarış, Hot Wheels Şehri Ultimate Garaj'ı kimin kazanacağını belirleyecek.

BİR NETFLIX BELGESELİ

FORMULA 1: DRIVE TO SURVIVE 7. SEZON - 7 Mart 2025

Formula 1'in şimdiye kadarki en çalkantılı sezonunda tanıdık yüzler geri dönüyor, takımların demirbaşları ezeli rakiplerin saflarına geçiyor ve yeni şampiyonlar ortaya çıkıyor.

BİR NETFLIX BELGESELİ

KAOS: MANSON VAKASI - 7 Mart 2025

Belgesel

1969'un Ağustos ayında, Charles Manson'ın müritleri onun emriyle yedi kişiyi neden öldürdü? Zihin kontrolü, CIA deneyleri ve cinayet temalı bu komployu keşfedin.

NETFLIX ÇOCUK & AİLE FİLMİ

PLANKTON (FİLM) - 7 Mart 2025

Çocuk & Aile

Plankton'ın duygusal bilgisayar eşiyle karmaşık aşk hayatı, eşi ona tavır alarak o olmadan dünyayı yok etmeye karar verince sarpa sarar.

EVERYBODY'S LIVE WITH JOHN MULANEY - 13 Mart 2025

John Mulaney her hafta canlı yayınlanan bu spontane ve kahkaha dolu gece programında benzersiz komedi dehasını ortaya koyuyor.

AYAK İŞLERİ - 14 Mart 2025

İLK 2 SEZON

Komedi

Karanlık bir iş insanının sağ kolu olan Vedat, alışılmadık yöntemleriyle başlarını belaya sokan çaylak partneri Evren ile birlikte patronunun her türlü ayak işini yerine getirir.

GELİN TAKIMI - 21 Mart 2025

Komedi

Ayça, Berrin için bekârlığa veda partisi düzenleyip arkadaşlarıyla unutulmaz bir tatil geçirmeyi planlasa da çeşitli yanlış anlaşılmalar onları eğlenceli maceralara sürükler.