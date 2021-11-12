Olanlar Oldu filmi nerede çekildi? Konusu ne? Oyuncuları kimler?

Hakan Algül'ün yönettiği ve Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon ile Ülkü Duru'nun başrollerinde oynadığı "Olanlar Oldu" 12 Kasım 2021'de bu kez StarTV ekranında izleyici ile buluşacak. Ata Demirer'in senaryosunu kaleme aldığı filmin konusu, oyuncuları, çekildiği yer ve künyesi şöyle:

Film adı: Olanlar Oldu

Senaryo: Ata Demirer

Yönetmen: Hakan Algül

Vizyon Tarihi: 2017

Süre: 1 saat 48 dakika

Tür: Komedi

Başroller: Ata Demirer, Ülkü Duru, Tuvana Türkay





OLANLAR OLDU FİLMİNİN KONUSU

Olanlar Oldu filminin konusu özetle şöyle: "Zafer ve annesi Döndü Hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer, yaptığı mavi turda başka biriyle tanışır ve olayların gidişatı değişir."

OLANLAR OLDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Olanlar Oldu filminin geçtiği mekanlar da oldukça ilgi çekmişti. Olanlar Oldu filmi İzmir Seferihasar'a bağlı Sığacık'ta çekildi. Unutmadan ekleyelim Türkiye 2009 yılında Seferihisar'ın üyeliği ile 'sakin şehir' ağına katılmıştı.

Ata Demirer bir röportajında "Deniz hikâyelerini çok seviyorum. Denizle ilgili yazılmış neredeyse her şeyi okudum. Cevat Şakir’ler, Sait Faik’ler... Onları okumak bana sonsuz zevk vermiştir. Ben de deniz üzerinden bir masal anlatmak istedim. Kendi dünyamdan bir şeyleri paylaşma arzusu. ‘Eyyvah Eyvah’ serisinde olduğu gibi... İnsanın bir aidiyet duygusu var. Ben kendimi Egeli hissediyorum ve hikâyeleri oralardan anlatıyorum. Çünkü denizde ve deniz insanlarının yanında daha çok mutlu oluyorum" demişti.





OLANLAR OLDU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer - Zafer/Döndü

Tuvana Türkay - Aslı

Salih Kalyon - İbrahim

Ülkü Duru - Fahriye

Derya Alabora - Antula

Bedir Bedir - Ramazan

Seda Güven - Mehtap

Renan Bilek - Ortunç

Bige Önal

Toprak Sergen - Serkay

Ali Yoğurtçuoğlu - Koray

Esat Polat Güler - Ahmet



OLANLAR OLDU FİLMİ FRAGMANI