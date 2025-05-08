Öldürdüğün Şeyler filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

İranlı sinemacı Alireza Khatami’nin senaryosunu yazıp yönettiği ve ortak yapımcısı olduğu Öldürdüğün Şeyler, dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yapmıştı. 'Öldürdüğün Şeyler' (The Things You Kill) filmi 25 Nisan 2025 tarihinde vizyona girdi.

ÖLDÜRDÜĞÜN ŞEYLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hasta annesinin ölümü ile sarsılan Ali, babasından intikam almak üzere gizemli bahçıvanıyla kafa kafaya verir. Ancak ailesi ve yetkililer yaşlı adamın ortadan kayboluşunu araştırdıkça Ali eylemlerinin haklılığından şüphe etmeye başlar.

ÖLDÜRDÜĞÜN ŞEYLER FİLMİ OYUNCULARI

Hazar Ergüçlü

Ercan Kesal

Ekin Koç

Erkan Kolçak Köstendil

Serhat Nalbantoğlu

Selen Kurtaran

ÖLDÜRDÜĞÜN ŞEYLER FİLMİ FRAGMANI