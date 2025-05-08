Öldürdüğün Şeyler filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
İranlı yönetmen Alireza Khatami imzası taşıyan 'Öldürdüğün Şeyler' (The Things You Kill) filmi 25 Nisan 2025 tarihinde vizyona girdi. Peki Öldürdüğün Şeyler filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Elele Online
İranlı sinemacı Alireza Khatami’nin senaryosunu yazıp yönettiği ve ortak yapımcısı olduğu Öldürdüğün Şeyler, dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yapmıştı. 'Öldürdüğün Şeyler' (The Things You Kill) filmi 25 Nisan 2025 tarihinde vizyona girdi.
ÖLDÜRDÜĞÜN ŞEYLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Hasta annesinin ölümü ile sarsılan Ali, babasından intikam almak üzere gizemli bahçıvanıyla kafa kafaya verir. Ancak ailesi ve yetkililer yaşlı adamın ortadan kayboluşunu araştırdıkça Ali eylemlerinin haklılığından şüphe etmeye başlar.
ÖLDÜRDÜĞÜN ŞEYLER FİLMİ OYUNCULARI
- Hazar Ergüçlü
- Ercan Kesal
- Ekin Koç
- Erkan Kolçak Köstendil
- Serhat Nalbantoğlu
- Selen Kurtaran