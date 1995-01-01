Korku sineması sevenlere "Paranormal Activity 5: Hayalet Boyutu", aksiyon sevenlere "Son Cadı Avcısı", gerilim sevenlere "Solace"... İşte haftanın filmleri...





Sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli, 8 film vizyona giriyor.Genelde sırları vizyona girmeden bir hafta öncesine kadar afişe edilmeyen "Paranormal Activity" filmlerinin beşincisi "Paranormal Activity 5: Hayalet Boyutu" Fleeges ailesinin yaşadıklarını anlatıyor. Olivia Taylor Dudley, Brit Shaw, Ivy George, Chloe Csengery ile Aiden Lovekamp'ın oynadığı Gregory Plotkin yönetmenliğindeki film, serinin hayranlarına üç boyutlu bir korku macerası sunacak.Başrollerinde Vin Diesel ve Elijah Wood'un oynadığı aksiyon türündeki "Son Cadı Avcısı"nın yönetmen koltuğunda Breck Eisner var. Senaryosu Cory Goodma, Matt Sazama ve Burk Sharpless tarafından kaleme alınan filmin konusu şöyle: "13. yüzyılda bir cadı avcısı olan Kaulder, Kraliçe Cadı'yı öldürmeyi başarır ancak son anlarında Kraliçe onu ölümsüzlükle lanetler. Bu nedenle karısı ve çocuğundan sonsuza dek ayrılır. Günümüz New York'unda yaşamayı sürdüren Kaulder, aradan geçen yüzyıllar sonrasında, türünün son örneği olarak kalmıştır. Bu sürede cadılarla savaşmış ve acı çekmiştir. Ancak geri gelen Kraliçe Cadı ölümünün intikamını almaya kararlıdır. İkisinin savaşı, aynı zamanda dünyanın geleceğini belirleyecektir ve bu savaşta en büyük yardımcısı dişi bir cadı olacaktır."Afonso Poyart'ın yönettiği filmin başrollerinde Colin Farrell, Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan ve Abbie Cornish gibi dünyaca ünlü isimler yer alıyor. 1995 yapımı gerilim klasiği "Yedi" filminin devamı olarak görülen film, olağanüstü güçleri olduğuna inanılan, ancak artık emekliye ayrılmış Dr. John Clancy isimli eski bir analistin, bu güçlerini kullanarak FBI'ın da aradığı bir seri katilin peşine düşmesini konu ediyor.Yönetmenliğini Deniz Gamze Ergüven'in yaptığı, Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Elit İşcan, Tuğba Sunguroğlu ve İlayda Akdoğan'ın başrollerinde oynadığı "Mustang" izleyiciyle buluşuyor. Filmde, bir Karadeniz kasabasında büyükanneleriyle yaşayan, büyüme çağındaki 5 yetim kız kardeşin maruz kaldıkları toplum baskısına karşı, kendi yöntemleriyle direnişleri ve özgürlük arayışları anlatılıyor. Dünya prömiyerini 68. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren ve Fransa'nın yabancı dilde Oscar adayı olan film, 21. Saraybosna Film Festivali'nde de "En İyi Film", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "Seyirci" ödüllerini kazanmıştı.Yönetmenliğini, "Umudunu Kaybetme" ve "Yedi Yaşam" yapımlarının yönetmeni Gabriele Muccino'nun yaptığı filmin başrollerinde Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul ve Diane Kruger yer alıyor. Dram türündeki film, eşinin ölümünden sonra 5 yaşındaki küçük kızına tek başına ebeveynlik yapmaya çalışan ve geçirdiği nöbetler dolayısıyla tüm hayatı değişen bir babanın, kızıyla kurmaya çalıştığı bağın ve yazarlık kariyerindeki inanılmaz değişimin hikayesini anlatıyor.Fırat Tanış, Yağız Can Konyalı, Beyza Şekerci ve Erkan Kolçak Köstendil'in rol aldığı, "Takım: Mahalle Aşkına" gösterime girecek. Yönetmenliğini Emre Şahin'in yaptığı film, iyinin kötüyle mücadelesini, takım olmayı ve mahalle dayanışmasını, babalarından miras kalan halı sahayı satmak istemeyen iki kardeşin hikayesi üzerinden konu ediniyor.Yasemin Türkmenli'nin yönettiği filmde, Cansel Elçin, Özge Özberk, Hakan Eratik ve Gözde Okur başrolleri paylaşıyor.Modern çağda evlilik baskısı ve korkusu arasında sıkışıp kalmış kızların ve erkeklerin öyküsünü anlatan filmin konusu özetle şöyle: "Zeynep ve Yavuz birbirine çok aşık bir çiftken, Zeynep'in evlilik arzusu, Yavuz'un ise evlilik korkusu yüzünden ayrılırlar. Ancak ikisi de birbirini unutamaz. İşi sebebiyle bir araştırma yapmak için 'Evlenmeden Olmaz' isimli bir çöpçatanlık bürosuna giden Zeynep ve arkadaşları, Adnan denilen tuhaf bir çöpçatanla karşılaşırlar. Adnan, Zeynep'e, Yavuz'u unutturacak birini bulur ancak bulduğu kişi hepsinin başına beklenmedik işler açar."Genndy Tartakovsky'nin yönettiği animasyon türündeki filmin orjinal seslendirmelerini Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez ve Kevin James yaptı. Filmin ikinci serisinin konusu şöyle: "Daha önce insanlara kapısını kapalı tutan Otel Transilvanya, artık insan müşterileri de kabul etmeye başlamıştır. Birbirinden ürkütücü yaratıklar, insanlarla birlikte yaşamaktadır. Misafirler arasında Dracula'nın yarı insan, yarı vampir torunu Dennis de vardır. Anne babasının yokluğunda çok sevdiği torunuyla ilgilenen Drak, Dennis'in hiçbir vampirlik belirtisi göstermediğini görür ve ona vampir olmanın gerekliliklerini öğretmeye karar verir."