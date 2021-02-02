‘Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi’ en iyi moda filmi ödülü aldı

Almila Ada, Yağmur Ün, Erhan Yazıcıoğlu ve Perihan Savaş'ın rol aldığı, Emir Mavitan'ın kısa filmi Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi ödüle doymuyor. Film, Queen Palm Film Festivali'nden 'En İyi Moda Filmi' ödülüne layık görüldü.

İKİ KIZ KARDEŞİN HİKAYESİNİ KONU ALIYOR

Film, paralel evrenlere geçiş kapısı oluşturan sihirli ve parlak bir inciye, kaybettikleri büyükannelerinden öğrendikleri bilgilerle ulaşmaya çalışan iki kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Cage Bird Design'in meşhur incisinden ilham alan film, fantastik ve dramatik yaklaşımlarıyla da dikkatleri çekiyor.

Film @mugproduction Instagram sayfası üzerinden ve Vimeo.com üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor.

DAHA ÖNCE DE BİRÇOK ÖDÜL ALMIŞTI

Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi filminde; Seattle International Fashion Film Festivali’nden ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Sinematografi’ ödülleri ile UK Film Festivali’nen ‘En İyi Yönetmen’ ve Sarajevo Fashion Film Festival’den ‘En İyi Yönetmen’ ödülleri verilmişti. Ayrıca filmde California From Queen Palm International Film Festivali'den ‘En iyi Kısa Film- Sinematografi’, ‘En İyi Kısa Film-Moda’ ve ‘En İyi Kısa Film-Müzik’ dallarında ödül gelmişti.

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