İzlenme rekoru kırmıştı! Lupin 2. sezonuyla yaz aylarında geri dönüyor!

Yayınlanan ilk sezonuyla adından söz ettirmeyi başaran Lupin, Almanya, İtalya, Türkiye, ABD, İspanya ve daha bir çok ülkede en çok izlenenler listesinin tepesine yerleşmiş durumda. Kısa sürede hayran kitlesi oluşan dizinin yeni sezonu iple çekilirken müjdeli bir haber geldi.

LUPİN YAZ AYLARINDA GERİ DÖNÜYOR

Ondan fazla ülkede Netflix'in İlk 10 listesinde 1 Numara olan ve Omar Sy’ın başrolünde yer aldığı Lupin, 2021 yazında geri dönecek. Beş yeni bölümün yönetmen koltuğunda Ludovic Bernard (The Climb) ve Hugo Gélin (İkinci Görüşte Aşk) oturuyor.

YENİ İZLENME REKORU YOLDA

Platformun en çok izlenen yapımları arasında uzun bir süredir ilk 10’da yerini alan Lupin, için ilk ayında 70 milyonun üzerinde bir izlenme bekleniyor. Bu sayı ise yine Netflix’in oldukça popüler hale gelen The Queen’s Gambit dizisi için belirlenen sayıdan yaklaşık 10 milyon daha fazla. Bu ise yeni bir rekorun yolda olduğunu gösteriyor.

LUPİN KONUSU NEDİR?

Arsen Lüpen'in maceralarından esinlenen kibar hırsız Assane Diop, varlıklı bir aile yüzünden haksızlığa uğrayan babasının intikamını almak için kolları sıvar.

Hikaye, Senegalli bir göçmenin çocuğuna daha iyi bir yaşam sürmek için Fransa'nın başkenti Paris'e gelen tek oğlu olan profesyonel hırsız Assane Diop'u anlatıyor. Assane'nin babası, işvereni, zengin ve güçlü Hubert Pellegrini tarafından pahalı bir elmas kolyeyi çalmakla suçlanır ve hapishane hücresinde utançtan kendini asarak genç Assane'yi yetim bırakır. Yirmi beş yıl sonra, Assane, karizmasını ve hırsızlık, hile ve kılık değiştirme ustalığını kullanarak Pellegrini ailesinden intikam almak için yola çıkar.

LUPİN OYUNCULARI KİMLER?

Omar Sy, Assane Diop

Vincent Londez, Kaptan Romain Laugier

Ludivine Sagnier, Claire

Clotilde Hesme, Juliette Pellegrini

Nicole Garcia, Anne Pellegrini

Hervé Pierre, Hubert Pellegrini

Soufiane Guerrab, Youssef Guedira

Antoine Gouy, Benjamin Ferel

Fargass Assandé, Babakar Diop

Shirine Boutella, Lieutenant Sofia Belkacem

Etan Simon, Raoul

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