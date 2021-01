Netflix’in Bridgerton’daki seks sahneleriyle başı dertte

Eğer Downtown Abbey, Pride and Prejudice veya daha çocuksu olsa da Anne with an E’yi sırf 19 yüzyıl hayranlığından, dönemin romantizminden, şatafatlı balolardan, yakışıklı lordlar ve güzel leydilerin aşklarından ya da muhteşem kostümlerinden dolayı izlediyseniz, Bridgerton tam da bu ihtiyaçlarınıza cevap verecek nitelikte. Her bölüm bir baloda, muhteşem bir malikanede, yemyeşil açık alanlarda geçiyor ve kahramanlarımızın sıkıntıları bile izlemeye değer bir hale bürünüyor. Dekorlar ve kostümler de en alışık olduğumuz gibi hayranlık uyandırıcı. Yani bu diziyi izlerken herhangi bir sorununuzu düşünmenize fırsatınız olmayacak.

Ancak dizinin yarısından sonra ilişkiler biraz daha ısınıyor. The Duke and I isimli, sekiz kitaplık bir serinin ilk romanından uyarlanan dizi, Bridgerton ailesinin en büyük kızı, Daphne ve Hastings Dükü Simon arasındaki aşkı anlatıyor. Dizide, tarihsel aşk hikayelerinin aksine çok fazla seks sahnesi var. Buna kimsenin itirazı yoktur tabii, sonuçta dizi +18 uyarısıyla yayınlanıyor ancak Netflix ve başrollerin canını sıkan durum da bu sahnelerle ilgili.

Daphne ve Simon aşkının fiziksel boyutunu sık sık gördüğümüz sahneler çeşitli porno sitelerinde korsan olarak yayınlanmaya başladığı konuşuluyor. Netflix ise bu ateşli anların yetişkin sitelerinde yer almasından hoşnut değil ve porno platformlarına "fikri mülkiyetlerinin kötüye kullanılması" konusunda uyarılar yolluyor ancak bu konunun önüne geçebilecek gibi görünmüyor.

Bu konuda Daphne ve Simon’ı canlandıran başrol oyuncuları Phoebe Dynevor ve Regé-Jean Page ise oldukça rahatsız ve kaynaklara göre yıkılmış hissediyorlar. Kaynaklar, çok prestijli bir kitap serisinden uyarlanan dizinin sadece müstehcen ve sekse indirgenmiş şekilde sunulmasının haksızlık olduğunu düşünüyorlar.

Phoebe Dynevor ve Regé-Jean Page daha önceki açıklamalarında bu sahnelere samimiyet koçlarıyla birlikte, adeta dövüş sahnelerine hazırlanır gibi prova ederek çalıştıklarını da açıklamışlardı. Yani bu sahneler bu kadar başarılıysa bu konuda teşekkür edilmesi gereken kesinlikle samimiyet koçları! Daphne’nin seksüel gelişiminin bir parçası olarak konumlandırılan bu sahnelerin yetişkin içerikli sitelerde yer alması rahatsız edici olsa da sırf bu bilgi ve haber nedeniyle daha fazla insanın diziyi izleyeceğinden de şüphe yok!