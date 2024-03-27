Prens dizisi 2. sezon fragmanı yayımlandı

Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleme aldığı Prens dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı.

Yapımcılığını MGX Film'in üstlendiği Prens dizisinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. Giray Altınok'a Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Hüseyin Avni Danyal ve Serdar Orçin gibi ünlü isimlerin eşlik ettiği dizinin ikinci sezonunda Çağlar Ertuğrul ve Ebru Şahin de yer alıyor.