Sibel Kekilli Game of Thrones'a veda etti!

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Son yılların en çok konuşulan dizilerinden Game of Thrones'ta hayat verdiği Shae karakteriyle beğeni toplayan Sibel Kekilli 4.sezon finalinde diziye veda etti

Tyrion Lannister, tutulduğu hapishaneden kardeşi sayesinde kurtulurken, hem babası hem de eski sevgilisinden intikamını aldı.



Game Of Thrones'un Türkiye 'de Pazartesi akşamı yayınlanan 4. sezonun final bölümünde adeta intikam gecesi yaşandı. Hakkında idam cezası verilen Tyrion Lannister, kardeşinin de yardımıyla tutulduğu zindandan kurtulmayı başardı. Tyrion, zindandan kurtulur kurtulmaz soluğu bir zamanlar sevgilisi olan ve Sibel Kekilli'nin canlandırdığı Shae karakterinin odasında aldı. Kendisini mahkemede suçlayan ve tahta geçmek için kralı öldürdüğünü iddia eden sevgilisi Shae'yi boğan Tyrion, daha sonra babasını öldürerek şehirden ayrıldı. Böylece Shae karakterini canlandıran Sibel Kekilli de diziye veda etmiş oldu.