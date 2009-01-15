Clint Eastwood'un yönetip Tom Hanks'in rol aldığı 'Sully' ve 1959 yapımı 11 Oscar kazanan 'Ben-Hur' yeni versiyonuyla vizyonda...

Sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...



Sully

Clint Eastwood'un yönettiği filmin başrolünde iki Oscar ödüllü Tom Hanks yer alıyor. Eski pilot Chesley Sullenger'ın kitabından sinemaya uyarlanan filmde, pilotu Tom Hanks canlandırırken, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn gibi isimler de filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Filmin konusu şöyle; 15 Ocak 2009’da, dünya “Hudson’da Mucizeye” tanık olur çünkü kaptan pilot “Sully” Sullenberger arızalı uçağını Hudson nehrinin dondurucu sularına indirerek uçaktaki 155 kişinin hayatını kurtarır. Ancak, Sully halk ve medya tarafından daha önce benzeri görülmemiş havacılık becerisinden dolayı hâlen ayakta alkışlanmaya devam ederken, yürütülen bir soruşturma itibarını ve kariyerini tehdit eder.









Ben-Hur



Timur Bekmambetov'un yönettiği filmin başrollerinde Jack Huston, Toby Kebbell, Morgan Freeman, Rodrigo Santoro, Nazanin Boniadi ve Ayelet Zureri yer alıyor.

Lew Wallace'ın romanı "Ben-Hur: A Tale of the Christ"a dayanan film, Roma ordusunda subay olan erkek kardeşi Messala tarafından haksız bir şekilde ihanetle suçlanan prens Yahuda Ben-Hur'un epik hikayesini anlatıyor. Wallace'ın ölümsüz romanı ilk olarak 1959 yılında William Wyler yönetiminde sinemaya uyarlanmış ve 11 dalsa Oscar ödülüne layık görülmüştü.





Küçük Adamlar

Ira Sachs'ın yönettiği filmin başrollerinde Jennifer Ehle, Alfred Molina, Greg Kinnear ve Talia Balsam var. ABD ve Yunanistan ortak yapımı filmin konusu şöyle; "13 yaşındaki Jake ve ailesi, ölen dedesinin Brooklyn'deki evine taşınır. Alt katlarındaki, dedelerinin yakın arkadaşı Leonard yalnız yaşayan bir kadındır ve Jake ile aynı yaşta, Tony adlı bir oğlu vardır. İki çocuk çok yakın arkadaş olurlar. Sessiz Jake ressam, atılgan Tony ise oyuncu olmak istemekte ve sanat lisesine girme hayali kurmaktadırlar Ancak dükkanın yeni sahibi olan Jake'in ailesi, Tony'nin annesinden yüksek kira istediğinde işler karışır."

Lanetli Mesaj

Simon Verhoeven'in yönettiği filmin başrollerinde Alycia Debnam Carey, William Moseley, Connor Paolo ve Brit Morgan yer alıyor. Gerilim t��ründeki Alman yapımı film, okuduğu üniversitenin en popüler öğrencilerinden olan ve aynı zamanda sosyal medyayı da aktif olarak kullanan genç bir kızın, günün birinde Marina adında çok da tanımadığı aynı sınıftan bir kızın Facebook'tan arkadaşlık isteğini kabul etmesinin ardından başına gelen olayları anlatıyor.

El Değmemiş Aşk

Umut Kırca'nın yönetmenlik koltuğunda oturduğu, başrollerinde Ceren Moray, Emre Karayel, Begüm Kütük gibi isimlerin yer aldığı El Değmemiş Aşk, karmaşık bir aşk üçgenini konu ediniyor.



Toz Ol



Jackie Chan, Johnny Knoxville, Bingbing Fan ve Eric Tsang'ın oynadığı filmin yönetmeni Renny Harlin. Komedi türündeki film, mafya ile başını derde sokan yeğenine yardım edebilmek için arayışa giren Hong Kong'lu bir dedektifin Moğolistan'dan Çin, Makau ve Hong Kong'a uzanan macerasını anlatıyor.

Azem 4: Alacakaranlık

Volkan Akbaş'ın yönettiği filmde Sibel Curciali, Reyhan İlhan, Alaattin Sakar, Mert Ünsal, Aynur Aykut gibi isimler rol alıyor. Olaylara konu olan gerçek mekanlarda çekimleri gerçekleştirilen Azem serisinin dördüncü filmi olan "Azem 4: Alacakaranlık"ta da gerçek hikayelerin izi sürülmeye devam ediliyor.