Yeşim Ustaoğlu’nun yönettiği ve Funda Eryiğit ile Ecem Uzun’un başrolünü paylaştığı “Tereddüt”, 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nden 5 ödülle birden döndü.

Festivalin uluslararası yarışmasından “En İyi Film”, “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Kadın Oyuncu” dallarında ödülleri toplayan “Tereddüt”, ulusal yarışmada da Ecem Uzun’a bir kez daha En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü, Ustaoğlu’na da FİLM-YÖN Derneği En İyi Yönetmen Ödülü’nü getirdi.



Funda Eryiğit, Ecem Uzun, Mehmet Kurtuluş, Okan Yalabık ve Serkan Keskin’in oynadığı “Tereddüt”, Türkiye'de 16 Aralık’ta gösterime girecek.

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