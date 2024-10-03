Tezgah filmi yarın vizyona giriyor! İşte Tezgah filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Erkan Kolçak Köstendil’in yazıp başrollerinde yer aldığı, yönetmenliğini de Kadir Çermik’le beraber üstlendiği ‘Tezgah’ filmi yarın (4 Ekim) vizyona giriyor.
Elele Online
Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever’i buluşturan ‘Tezgah’ filmi geçtiğimiz aylarda İzmir ve İstanbul’da yaptığı açık hava gösterimleriyle sinemaseverlerle ilk kez buluşmuştu. Yarından itibaren Türkiye’nin birçok yerinde vizyonda olacak film bir yazar, aktrist ve müzisyen etrafında gelişen olayları gerilim-komedi türünde anlatıyor.
Ünlülerin cinayetle sonlanan aşk üçgenini odağına alan ‘Tezgah’ın yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil ve Kadir Çermik yaparken müziklerinde Orçun Orçunsel imzası bulunuyor.
Tezgah filmi konusu
Bir yazar, bir aktrist, bir müzisyen ve bir mutfak tezgahı...
Sanatlarının, oynadıkları oyunların, yalanlarının, birbirlerini ve sevenlerini aldatmalarının; eski bir anne halısının üzerine döküldüğü kanlı bir gece...
Evden çıkmak isteyeceğiniz ama kanalı bir türlü değiştiremeyeceğiniz bir “sevgisizlik” çağı hikayesi...
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Yapımcılar: Erkan Kolçak Köstendil - Fatih Bay
Yapım: Kumbarafilm - Bay Yapım
Yazan: Erkan Kolçak Köstendil
Yönetmenler: Erkan Kolçak Köstendil-Kadir Çermik
Oyuncular: Damla Sönmez- Rıza Kocaoğlu -Erkan Kolçak Köstendil -Şinasi Yurtsever
Görüntü Yönetmeni: Cenk Altun
Orijinal Müzik: Orçun Orçunsel
Kurgu: Çağdaş Sercan
Tür: Gerilim/Komedi
Süre: 98 dk