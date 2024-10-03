Tezgah filmi yarın vizyona giriyor! İşte Tezgah filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever’i buluşturan ‘Tezgah’ filmi geçtiğimiz aylarda İzmir ve İstanbul’da yaptığı açık hava gösterimleriyle sinemaseverlerle ilk kez buluşmuştu. Yarından itibaren Türkiye’nin birçok yerinde vizyonda olacak film bir yazar, aktrist ve müzisyen etrafında gelişen olayları gerilim-komedi türünde anlatıyor.

Ünlülerin cinayetle sonlanan aşk üçgenini odağına alan ‘Tezgah’ın yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil ve Kadir Çermik yaparken müziklerinde Orçun Orçunsel imzası bulunuyor.

Tezgah filmi konusu

Bir yazar, bir aktrist, bir müzisyen ve bir mutfak tezgahı...

Sanatlarının, oynadıkları oyunların, yalanlarının, birbirlerini ve sevenlerini aldatmalarının; eski bir anne halısının üzerine döküldüğü kanlı bir gece...

Evden çıkmak isteyeceğiniz ama kanalı bir türlü değiştiremeyeceğiniz bir “sevgisizlik” çağı hikayesi...

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Yapımcılar: Erkan Kolçak Köstendil - Fatih Bay

Yapım: Kumbarafilm - Bay Yapım

Yazan: Erkan Kolçak Köstendil

Yönetmenler: Erkan Kolçak Köstendil-Kadir Çermik

Oyuncular: Damla Sönmez- Rıza Kocaoğlu -Erkan Kolçak Köstendil -Şinasi Yurtsever

Görüntü Yönetmeni: Cenk Altun

Orijinal Müzik: Orçun Orçunsel

Kurgu: Çağdaş Sercan

Tür: Gerilim/Komedi

Süre: 98 dk

Tezgah filmi fragmanı