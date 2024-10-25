"The Substance" Cevher filmini izlemeden önce bilmeniz gerekenler

Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid yer aldığı film "The Substance" Cevher, Cannes Film Festivali'nde 13 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı ve ödül almıştı. 2024 Cannes Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödülüne layık görülen film 1 Kasım tarihinde Türkiye'de vizyona girecek. 2024'ün belki de en iddialı yapımı olan bu filmi izlemeden önce biraz ayrıntılara bakalım...

Cevher (The Substance) filmi konusu

Zamanında Oscar ödülü dahi almış, Hollywood'daki Walk of Fame'de kendi yıldızı da bulunan ünlü bir aktristin kariyeri zamanla düşüşe geçer. Öyle ki bir televizyonda fitness yaptığı programdan artık neredeyse emekli olacaktır ama emekli olmak da asla aklında yoktur. Zaten aldığı Oscar ödülüne "hasbelkader" almış gözüyle bakılıyordur ve televizyondaki patronu dahi onu kovmanın hevesiyle yanıp tutuşuyordur. Çünkü bu "artık" yaşlı sayılan 50'lik kadın herkeste bir an önce kurtulma isteği yaratıyordur. Kanaldan postalandığını talihsiz bir şekilde öğrenen Elisabeth, karşısına çıkan sıra dışı teklif ile enteresan bir maceraya atılır. Bir genetik projesi ile kendi bedeninden kendisinin daha mükemmel, daha iyi versiyonunu yaratabilecektir. Ama nereden bilebilirdi ki bedeninden yarattığı kendisinin bile aslından nefret edeceğini ve ondan kurtulmaya çalışacağını...

Cevher (The Substance) filmi oyuncuları

Demi Moore

Rolü : Elisabeth Sparkle

Rolü : Elisabeth Sparkle Margaret Qualley

Rolü : Sue

Rolü : Sue Dennis Quaid

Rolü : Harvey

Rolü : Harvey Hugo Diego Garcia

Rolü : Diego

Rolü : Diego Gore Abrams

Rolü : Oliver

Rolü : Oliver Matthew Géczy

Rolü : Bob Haswell

Rolü : Bob Haswell Phillip Schurer

Rolü : Mr. Scream

Rolü : Mr. Scream Olivier Raynal

Rolü: Alan

Cevher (The Substance) filmi karakter analizi

Elisabeth Sparkle rolünü canlandıran Demi Moore, bu film ile oyunculuk kariyerinin zirvesine çıkıyor. Rol üzerine bir eldiven gibi tam oturuyor. Bu bilim kurgu ve body horror türü filmin aslında verebileceği gerçeklikten uzaklık ve plastik hisler yerine daha insani duygular canlanıyor. Elisabeth ile empati yapıyor ve onun acısını hissediyorsunuz.

Margaret Qualley, yeni yaratılmış kusursuz beden olarak karşımıza çıkıyor. Margaret'ı Maid ile izleyenler vardır aranızda, oradaki oyunculuğu ile mesleğindeki yetkinliği kabul görmüş, herkes tarafından takdir edilmişti. Şimdi ise Sue karakteri ile fikirlerimizi perçinliyor. Öyle ki bu rol için kendisinden daha iyi bir alternatif olamazdı. Ayrıca Allah vergisi fiziki özellikleriyle de senaryoda yaratılmaya çalışılan "kusursuz beden" imajına cuk diye oturuyor.

Dennis Quaid, filmde acımasız, eril TV patronu olarak yer alıyor. Quaid, karakterlerimiz Elisabeth ve Sue'nun yer aldığı TV dünyasının gaddarlığını seyirciye aktarmayı son derece başarılı biçimde gerçekleştiriyor. Korkunç ağzıyla, tiksinç yemek yeyişiyle, ciğerlerinden çıkan pis tütün dumanını üfleyişiyle ve ağzından hiç eksik olmayan gülüşünün aksine içinden ateşler fışkıran gözleriyle Dennis Quaid, bu senaryonun ekrana bu denli başarılı biçimde yansımasında büyük role sahip.

Cevher (The Substance) filmi hakkında bilmeniz gerekenler

The Substance filmi yönetmeni Coralie Fargeat, 1976 doğumlu Fransız bir film yapımcısı. 2017 yapımı ilk uzun metrajlı filmi Revenge ile tanındı ve bu filmiyle birçok bağımsız film festivalinden ödül aldı. Bunu, Demi Moore'un başrol oynadığı korku filmi olan The Substance (2024) izledi ve bu film ona En İyi Senaryo dalında Cannes Film Festivali Ödülü kazandırdı .

Filmin senaristi ve yönetmeni Coralie Fargeat, Collider'da yer alan röportajda filmi hayata geçiren fikrin ne olduğu sorusuna “kendi hayatı olduğunu” cevabını veriyor. Fargeat, küçük yaştan beri yaşanan “ne olacağım” düşüncesi ve bunun yarattığı sarsıcı baskının kendisinin 40’lı yaşların sonuna geldiğinde iyice şiddetlendiğini ve “işte oldu, silinip gideceğim” düşüncesinin beyninde çaktığını söylüyor.

Margaret Qualley, role hazırlanırken Coralie Fargeat’in Sue karakteri için senaryoda tasarladığı üzere daha kıvrımlı daha güçlü hale gelebilmek için çok çalışmış. Fiziksel güzelliğinin bolca vurgulandığı bu rol için göğüslerini daha dolgun gösteren plastik makyaj yapılmış.

Fargeat, filmi tasarlarken çok fazla diyalog olmamasını göz etmiş, yükün büyük payını ses tasarımına vermeyi planlamış.

Karakterlerinin isimlerinin Elizabeth ve Sue olmasının sebebi, Elizabeth’in daha geleneksel daha klasiği çağrıştırması, Sue’nun ise daha seksi ve daha baby doll hissi veren bir çağrışım yapmasıymış.

Dennis Quaid, filmde zihinlerde imaj oluşturması açısından en büyük anlardan biri olan karides yeme sahnesi için iki kilodan fazla karides yemiş.

Filmin Türü

Korku, Dram

Yönetmen

Coralie Fargeat

Senaryo

Coralie Fargeat

Vizyon Tarihi: 1 Kasım 2024

Süre: 141dk

Cevher (The Substance) filmi fragmanı