The White Lotus 3. sezon hakkında neler biliyoruz? İşte konusu, oyuncuları...

Emmy ödüllü dizi The White Lotus 3, 16 Şubat’ta yeni bölümlerle geri döndü. White Lotus'un 3. sezon bölümleri BluTv üzerinden izlenebiliyor.

White Lotus'un 3. sezon konusu

Zenginlerin akın ettiği, türlü entrikalara ev sahipliği yapan White Lotus Oteli, 3. kez misafirlerini ağırlamaya hazır. Bu kez otelin Tayland’daki şubesinde, birbirinden enteresan konuklarıyla tanışıyoruz. Üç eski kız arkadaş Kate, Laurie, Jaclyn; genç kız arkadaşı Chelsea ile tatile gelen Rick; oldukça zengin bir aile olan Ratliff’lar ve niceleri. Üstelik, ilk sezonda spa merkezi çalışanı Belinda’nın yolu da Tayland’a düşüyor.

White Lotus'un 3. sezon oyuncuları

Yeni tatilcilere hayat verecek isimler arasında Parker Posey, Carrie Coon, Leslie Bibb, Jason Isaacs ve Lalisa Manoban yer alıyor. Her sezon farklı bir temayı işleyen dizi, 3. sezonda ölüm ve maneviyatı işliyor.

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