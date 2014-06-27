Transformers: Kayıp Çağ görücüye çıktı!

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Yılın merakla beklenen yapımlarından olan Transformers: Kayıp Çağ, dünya prömiyerini Hong Kong'ta gerçekleştirdi

Yönetmenliğini Michael Bay'ın üstlendiği yeni Transformers serisinin ilk filmi, Transformers: Kayıp Çağ'ın dünya prömiyeri geçtiğimiz gün Hong Kong'ta gerçekleşti.



Film ekibinin tam kadro olduğu gösterime Hong Konglular yoğun ilgi gösterdi. Filmin başrol oyuncularından Mark Wahlberg, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirip, imza dağıttı. Senaryosunu Ehren Kruger'in kaleme aldığı filmde ayrıca Nicola Peltz, Jack Reynor, Stanley Tucci, Bingbing Li ve Kelsey Grammer gibi oyuncular yer alıyor.



Transformers: Kayıp Çağ filmi ülkemizde, 27 Haziran 2014'te vizyonda!