Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun paylaştığı, yerli aksiyon-gerilim türündeki "Uykucu" filmi, sinema salonlarında büyük bir başarı yakaladı. Gizli örgütler, aşk ve ihanet gibi sürükleyici temaları harmanlayan film, 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı'nda gösterime girdi.

Gişede güçlü bir açılış yaptı

Film, vizyonun ilk gününde rekor bir açılışa imza atarak, yaklaşık 12 saat gibi kısa bir sürede 103 bin 181 kişilik gişe rakamına ulaştı. Bu güçlü açılış, filmin vizyondaki birçok filmin bir haftalık toplam izleyici sayısını geride bıraktığı anlamına geliyor. "Uykucu", gösterimdeki ilk beş günün sonunda ise toplam 221 bin 155 seyirciye ulaşmayı başararak gişede adından söz ettirdi.

Uykucu filmi konusu

"Uykucu" filminin merkezinde, "Masa" adındaki gizli bir örgüt için çalışan tetikçi Ferman (Çağatay Ulusoy) bulunmaktadır. Ferman'ın hayatı, bir infaz görevi sırasında hedefi olan Saye (Elçin Sangu) ile karşılaşmasıyla tamamen değişir. Hedefindeki kişiyle arasında beklenmedik bir bağ hisseden Ferman, Saye'yi öldürmekten vazgeçer ve onu örgüte kazandırma kararı alır. Bu karar, hem Ferman hem de Saye için geri dönülmez, tehlikelerle dolu yeni bir sürecin başlangıcı olur. Film, Ferman ve Saye'nin sadakatleri, kimlik çatışmaları ve üzerlerindeki görev yüküyle mücadelelerini, izleyiciyi içine çeken gerilim dolu bir atmosferde işlemektedir.

'Uykucu' filminin yapım ve kadro detaylar

Görev İsim

Yapımcı Polat Yağcı (Poll Films)

Yönetmen Can Ulkay

Senarist Kubilay Tat

Uykucu Filmi Oyuncu Kadrosu

Başrollerde yer alan Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'ya ek olarak, filmin kadrosu usta ve deneyimli isimlerle zenginleştirilmiştir:

Ferit Kaya

Barış Falay

Tamer Levent

Musa Uzunlar

Cengiz Bozkurt

Hüseyin Avni Danyal

Uykucu filmi kaç saat?

Uykucu filmi süresi 123 dakika.

Uykucu filmi fragman