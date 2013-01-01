Yetenek yarışmalarında son nokta!

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ABD'de reality şov formatlı yarışmalara bir yenisi ekleniyor: 'Sex Factor'. Yarışma porno endüstrisi için starlarını arayacak

‘Gerçek seks izleyicisinin’ internette olduğuna inanan programın yapımcısı Jon Witheld, yarışmanın kolaylıkla izlenip paylaşılabilmesi için web’de ücretsiz ve sınırlamaya tabii olmadan yayımlanacağını duyurdu.



Yarışmanın formatı ABD ’nin izlenme rekorları kıran yetenek yarışması ‘American Idol’a benzese de yarışmacılar bu kez ABD’nin en iyi şarkıcısı olmak için değil, porno endüstrisinde rol alabilmek üzere yarışacak. Duke Üniversitesi öğrencisi, meşhur porno yıldızı Belle Knox’un sunacağı yarışmanın para ödülü 1 milyon dolar. Kazananın bir diğer ödülü de Knox ile bir porno filminde rol almak olacak.



Sekizi erkek sekizi kadın 16 yarışmacının katılacağı ‘Sex Factor’e resmi başvurular için kesin tarih, önünüzdeki haftalarda programın Twitter hesabından duyurulacak. Şov sırasında izleyiciler internet üzerinden kimin kazanmasını istediklerinden, yarışmacıların takma adlarına kadar her şey hakkında oy kullanabilecek. Çekimlerine ağustosta başlanması beklenen ‘Sex Factor’ün, sonbaharda internet üzerinden izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Yarışmanın kazananları ise 2015’te yapılacak AVN Ödülleri’nde duyurulacak.



Porno endüstrisinin Oscar’ları olarak görülen AVN Ödülleri’nde 2013’ün yıldız adayı seçilen 25 yaşındaki porno oyuncusu Remy LaCroix da yarışmaya katılanlara kamera karşısında nasıl durmaları gerektiği gibi konularda önerilede bulunacak. La Croix, “Kamera önünde yapılan seksle günlük hayatta yapılan seks çok farklı, çünkü kamera karşısında seks yaparken nasıl gözüktüğünüz çok önemli” diyor.



Yarışmaya katılmak isteyenler, Twitter’daki @Thesxfactor kullanıcı adresine #IWantToSeeYouInPorn hashtag’i ile tweet atarak katılabilecek.

