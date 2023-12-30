Yılbaşı akşamı hangi kanalda, neler var? 31 Aralık yılbaşı televizyon programları

Milyonlarca kişi 31 Aralık Pazar akşamı yılbaşına televizyon karşısında eğlenceli programlar izleyerek girecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok televizyon programı yılbaşı gecesi ekran karşısındakilere keyifli dakikalar yaşatacak. İşte, Show TV, Kanal D, Star, ATV ve TV8 31 Aralık yayın akışı...

Yılbaşı akşamı hangi kanalda, neler var?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu yılbaşı akşamı birçok ünlü isim izleyicilerini televizyon ekranlarında karşılayacak.