Yılbaşı akşamı hangi kanalda, neler var? 31 Aralık yılbaşı televizyon programları
Yılbaşı akşamını evinde televizyon karşısında geçirmek isteyen kişiler ekranlarda hangi programların olduğunu merak ediyor. Peki Yılbaşı akşamı hangi kanalda, neler var? İşte 2024 yılbaşı televizyon programları...
Milyonlarca kişi 31 Aralık Pazar akşamı yılbaşına televizyon karşısında eğlenceli programlar izleyerek girecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok televizyon programı yılbaşı gecesi ekran karşısındakilere keyifli dakikalar yaşatacak. İşte, Show TV, Kanal D, Star, ATV ve TV8 31 Aralık yayın akışı...
Yılbaşı akşamı hangi kanalda, neler var?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu yılbaşı akşamı birçok ünlü isim izleyicilerini televizyon ekranlarında karşılayacak.
- Star TV bir yılbaşı klasiği haline gelen İbo Show’da İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, İrem Derici ve Resul Dindar’ı ağırlayacak.
- Kanal D’de “Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel” programında Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, Uğur Aslan, Tuğçe Kandemir, Latif Doğan, Kahtalı Mıçı, Mahmut Tuncer, Suzan Kardeş, Buzuki Orhan ve Kutsi’yi ağırlayacak.
- Show TV’de ünlü isimlerin renk kattığı yine çok eğlenceli olan “Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel” programı yayınlanacak.
- Atv “Yıldızlar Bize Uzak” dizisi ve Kim Milyoner Olmak İster’in ünlülerin yarıştığı özel çekimini ekrana getirecek. FOX ise yılbaşı gecesi film yayınlayacak.
- Tv8’in jürisinde Meryem Uzerli’nin de yer alacağı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel yayınında İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, Ceren Karakoç, Evrim Alasya, Sarp- Bengi Apak, Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan, Kerem Alışık, Enis Arıkan, Özge Özacar, Özgü Kaya, Devrim Özkan, Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya gibi ünlü isimler yarışacak.
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