'Yok Artık 2' bir berber dükkanında anlatılan ilginç hikayelere odaklanırken, Emily Blunt'un rol aldığı gerilim filmi 'Trendeki Kız' bir gizemli bir cinayeti anlatıyor.

Bu hafta sinema salonlarında 4'ü yerli 6 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...

Yok Artık 2

Zafer Algöz, Şebnem Bozoklu, Şahin Irmak, Onur Buldu, Cem Gelinoğlu ve Yağmur Tanrısevsin'in rol yer aldığı filmin yönetmen Caner Özyurtlu. İlk filmde bir takside anlatılan yol hikayeleri ekseninde gerçekleşen olaylar, serinin ikinci filminde bu kez bir berber dükkanından izleyiciye ulaşıyor. Filmde Berber Adnan'ın anlattığı hikayelerin karakterleri olan Merve, Meriç, Aykut ve diğerlerinin başlarından geçen komik olaylar anlatılıyor.

Trendeki Kız

Tate Taylor'un yönettiği filmde Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson ve Justin Theroux rol alıyor. Paula Hawkins'in aynı adlı çok satan romanından sinemaya uyarlanan gerilim türündeki film, işsiz, alkolik ve günlerini tren yolculukları yapıp, sorunsuz çiftleri gözlemleyerek geçiren bir kadının hayatına odaklanıyor.



Pamuk Prens

Yapımcı ve yönetmen Birol Güven'in senaryosunu yazıp oyuncu kadrosunda da yer aldığı komedi türündeki film, oyuncuların kendilerini canlandırdığı bir hikayeyi ele alıyor. Filmin başrollerinde Tamer Karadağlı, Arzu Balkan, Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın oynuyor.

Bayram Abi

Erdi Dikmen'in yönettiği başrollerinde Barbaros Dikmen, Ayhan Taş, Ecem Karavus ve Sinem Ekşioğlu'nun yer aldığı film bir esnaf komedisini ele alıyor. Senaryosu da Erdi Dikmen'e ait olan filmin konusu şöyle; "Annesi, babası ve babaannesiye birlikte yaşayan Bayram'ın en büyük hayali arkadaşının düğününde görüp, körkütük aşık olduğu Sinem'le tanışmaktır. Genç ve başarılı bir iş kadını olan Sinem ülkenin en büyük kola şirketlerinden biri olan Koma Kola'da reklam ve pazarlama müdürüdür. Bayram, Sinem'e ulaşmanın yolunun kendi kola markasını yaratmaktan geçtiğine inandığından sevdiği kızın kalbini kazanmak için yola koyulur."

Pete ve Ejderhası

Oakes Fegley, Oona Laurence, Bryce Dallas Howard ve Robert Redford'un rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda David Lowery oturuyor. Macera türündeki film, Pete isimli yetim bir çocukla en iyi dostu ve aynı zamanda bir ejderha olan Elliott'ın maceralarını anlatıyor.

Canım Kardeşim Benim

Murat Kürüz'ün yazıp yönettiği animasyon türündeki filmin seslendirmeleri Mustafa Oral, Şebnem Ünaldı, Gazanfer Ündüz, Ece Erişli ve Sude Eldem'e ait. Film, aralarında üç yaş fark olan ve birbirleriyle sürekli rekabet halindeki iki kız kardeşin bir gün ormanda sevimli uzaylılarla karşılaşmaları sonucu başlayan maceralarını anlatıyor.