Sipahi dizisi final mi yapıyor?

Her hafta Pazartesi akşamı Show Tv' ekranlara gelen Sipahi dizisinin başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık gibi isimlerin yer alıyor. Sipahi dizisi için final kararı alındığı belirtiliyor.

Sipahi dizisi için final kararı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi için final kararı alındı. Kanalla 13 bölüm anlaşması olan CNP Film projeyi daha fazla uzatmama kararı aldı ve 8. bölümde final yapacaklarını ekibe duyurdu ve “Artan maliyetler sebebiyle maalesef 8. bölüm itibariyle final kararı alındı. Hepinizin bu işte emeği çok büyük. Herkese çok teşekkür ediyorum. Diğer projelerimizde görüşmek üzere…” mesajını paylaştı.