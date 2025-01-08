Slava’s Snow Show dördüncü kez Türkiye'ye geliyor

30 yılı aşkın süredir 12.000’den fazla performans ile 10 milyon seyirciye ulaşan Slava’s Snow şov, geçtiğimiz senelerde de her yaştan sanatseverle buluşmuş ve büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Şimdi üst üste ikinci yılında toplam 7 seansla seyircilerini yeniden eğlenceli, teatral ve şiirsel bir yolculuğa çıkaracak.

Tony Ödülleri’nde “En İyi Özel Teatral Etkinlik” dalında adaylık ve Drama Desk Ödülleri’nde “Eşsiz Teatral Deneyim” ödülü dahil 20’den fazla uluslararası ödüle layık görülen Slava’s Snow Show, 05 – 09 Şubat 2025 tarihleri arasındaki 5 gün boyunca toplam 7 performansla sadece Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde her yaştan binlerce izleyiciyi bir masalın kahramanı haline getirmeye hazırlanıyor.

40 yıldır ‘’Palyaçoluk Sanatı’’ üzerinde ustalaşan ve kurduğu Palyaçolar Akademisi'nde yetiştirdiği yüzlerce öğrencisi ile kocaman bir aile haline gelen Slava Polunin'in harikalar dünyasında her yaştan izleyici kendini bulabiliyor.