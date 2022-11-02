Son araştırmaya göre Türk toplumu 2 çocuk istiyor ve önceliği kız evlat

Areda Survey ve İstanbul Ticaret Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye’de Aile’nin Değişen Yapısı araştırmasının ikincisi gerçekleştirildi. Araştırma sonucuna göre Türk halkının yüzde 46,7’si 2 çocuğun ideal olduğunu düşünüyor. Aile içerisindeki iş ve geçim sorumluluğunun ise yüzde 75,9’u kadın ve erkeğin birlikte bölüşmesi gerektiğini benimsiyor.

TÜRK TOPLUMUNDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ARTIYOR

Günümüz toplumunda kadının iş hayatına dahil olmasıyla birlikte değişen aile yapısından araştırma sonuçlarına göre Türk halkının memnun olduğu görülüyor. Kadın ve erkek rollerinin araştırıldığı soruda katılımcıların yüzde 75,9’u ailedeki işler ve ailenin geçimi ikisinin ortak sorumluluğunda olmalı görüşüne katılıyor. Yüzde 24,1’i ise bu görüşe katılmadığını belirtiyor. Kadının bir işte çalışmasının aile yapısında oluşturacağı etkiye katılımcıların yüzde 67’si kadının çalışması aileye güç katar görüşünü benimsiyor.

TÜRK HALKI 2 ÇOCUK İSTİYOR

Ailenin ideal çocuk sayısının yer aldığı sorunun yanıtlarına göre katılımcıların yüzde 46,7’si 2 çocuk olması gerektiğini düşünüyor. Yüzde 29,6’sı 3 çocuk, yüzde 15,2’si 4 çocuk, yüzde 6,4’ü 1 çocuk, yüzde 2,1’i hiç olmamalı diyor.

AİLELER KIZ ÇOCUĞU İSTİYOR

Araştırmada katılımcıların yüzde 60’ı tek çocukları olması durumunda bunun kız çocuğu olmasını tercih ederken, erkek çocuk tercih edenlerin oranı ise yüzde 40’ı oluşturuyor.

ANNE TARAFI İLE İLİŞKİLER DAHA GÜÇLÜ

Türk toplumundaki aile ilişkilerine yönelik sorulan soruda ailelerin yüzde 56,9’u anne tarafı ile (dayı, teyze, dede, nine) ilişkilerinin güçlü olduğunu, yüzde 43,1’i baba tarafıyla (amca, hala, büyükbaba, büyükanne) ilişkilerinin güçlü olduğunu belirtiyor.