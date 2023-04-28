Son kullanma tarihi geçmiş baharatlarınızı kullanmanın 6 yolu

Yemek pişirme konusunda tutkuluysanız, baharat koleksiyonunuz söz konusu olduğunda muhtemelen büyük bir gurur duyuyorsunuzdur. Ancak yenibahardan zahtere kadar her şeye sahip olmanın dezavantajı, tüm baharatların bir son kullanma tarihinin olması ve birçoğunun raf ömrünün sandığınızdan çok daha kısa olmasıdır. Ayrıca, baharatların son kullanma tarihi geçtiğinde tatlarını ve etkilerini gözle görülür şekilde kaybederler ve orijinal renkleri solmaya başlar.

Baharatlarınızdan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız , mümkün olduğunda bütün baharatları öğütmenizi öneririz. Başka bir sıcak ipucu, yerel süpermarkette satın almak yerine özel pazarlarda veya baharat mağazalarında baharat alışverişi yapmaktır. Özel bir pazarda satılan baharatlar biraz daha pahalı olabilir, ancak daha uzun süre taze kalacaklar ve bu da sonunda paradan tasarruf etmenize yardımcı olacaktır.

Hala eski şeyleri kullanmadığınızdan emin olmak için her altı ayda bir baharat dolabı taraması yapmak iyi bir fikirdir. Ancak, eski baharatları çöpe atmadan önce onları yeniden değerlendirmeyi düşünün. Görünüşe göre eski baharatları yeniden kullanmanın ve gereksiz israfı önlemenin birçok yolu var.

1. Mevsimlik mumlar yapın

Sonbahar mevsiminde mis kokulu bir mumu kim sevmez ki? Kendinizinkini yapmak için soya mumu, Hindistan cevizi yağı ve zencefil, tarçın, karanfil ve vanilya çekirdeği gibi baharatları benmari usulü eritin. Ardından, karışımı cam kavanoz gibi ısıya dayanıklı bir cam kaba yavaşça dökün.

2. Doğal boyalar yaratın

Kendi boyanızı yapmak istiyorsanız zerdeçal, safran yaprakları ve kırmızı biber gibi renkli baharatları seçin ve her birini ayrı ayrı tülbente sarın. Bir tencereye su kaynatın, demetlerden birini suya bırakın ve yaklaşık bir saat kaynamaya bırakın. Renkli suyun içine bir bardak beyaz sirke dökün ve boyamak istediğiniz kumaşı tencereye koyun ve yaklaşık 30 dakika kaynamaya bırakın. Giysinizi halkalayın ve kurumaya bırakın.

Pinterest: Suzanne Holck

3. Böcekleri uzak tutun

Evet, baharat dolabı atıklarınızla küçük yaratıkları uzaklaştırabilirsiniz, çünkü böcekler ve böcekler belirli baharatların kokusundan nefret eder. Kurutulmuş fesleğen, defne yaprağı, dereotu, lavanta, biberiye, sarımsak veya kekik kullanarak poşetler yapın ve bunları böceklerin toplanmayı sevdikleri yerlere yerleştirin.

4. Potpuri yap

Baharatları ısıtmak, aromalarını ifade etmeye ve onları en iyi potpuri malzemesine dönüştürmeye yardımcı olur. Kendi potpurinizi yapmak için bir tencereye su kaynatın ve zencefil, kakule, tarçın veya karanfil ekleyin. Narenciye kabuklarını da atabilirsiniz.

5. Kendi kalıp sabununuzu yapın

Baharatlar, kendi yaptığınız sabunda harika kokar ve tanecikli parçalar doğal bir kese görevi görür.

6. Baharat poşeti yap

Adaçayı, kekik ve kekik gibi birçok baharatın doğal koku giderici etkileri vardır. Bunları küçük bir poşete dökün ve alanı ferahlatmak için evinizin bodrum veya garaj gibi küflü alanlarına asın.