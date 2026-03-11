Şükrü Özyıldız Kuruluş Orhan dizisinden ayrılacak mı?

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Kuruluş Orhan, çarşamba akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor.

Yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin son bölümünde Flavius’a ne olacağı araştırılıyor.

KURULUŞ ORHAN 17. BÖLÜMDE NE OLACAK?

ATV ekranlarının gözde projeleri arasında yer alan Kuruluş Orhan’ın bu akşam ekranlara gelecek olan 17. bölümünde Bursa'da Şahinşah'a karşı direniş sürerken Flavius kalleş bir saldırıya uğrayacak. Ölümün kıyısında kalan Flavius, Müslüman olmak istediğini söyleyecek.

FLAVIUS ÖLMEYECEK

Bursa'da Şahinşah'a karşı direniş sürerken, kalleş bir saldırıya uğrayan Flavius’un ölmeyeceği ve hikayesine devam edileceği iddia ediliyor. Fenomen dizinin ilerleyen bölümlerinde ise Flavius karakterini oynayan Şükrü Özyıldız’ın gidişatı belli olacak.