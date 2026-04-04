Survivor birleşme partisinde şaşırtan buluşma: Bayhan ve Deniz Seki yıllar sonra aynı karede

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?



Survivor 2026 birleşme partisi, 4 Nisan Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşurken adadaki mücadeleye kısa bir mola verilecek. Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan detaylara göre, bu özel gecede Murat Boz, Deniz Seki ve Burak Kut gibi isimler sahne alarak yarışmacılara eşlik edecek.

Hem rekabetin seyrini değiştirecek hem de müzik dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek olan bu etkinlik, sezonun en dikkat çekici bölümlerinden biri olmaya aday görünüyor.