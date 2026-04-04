Survivor birleşme partisinde şaşırtan buluşma: Bayhan ve Deniz Seki yıllar sonra aynı karede
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda, yarışmacıların uzun süredir hedeflediği birleşme partisi için geri sayım başladı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan bu sürece dair ilk detaylar, yayınlanan fragmanla birlikte paylaşıldı. İşte Survivor’un yeni bölümünde öne çıkan o anlar...
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda, aylardır süren takım rekabetinin ardından merakla beklenen birleşme partisi süreci, yayınlanan fragmanla birlikte netleşti. Bu yıl iki güne yayılarak bir tatil havasında geçmesi planlanan organizasyon, aynı zamanda bireysel mücadelelerin ve yeni stratejik ortaklıkların başlangıcına işaret ediyor. Fragmanda dikkat çeken en önemli detaylardan biri ise, Bayhan ve Deniz Seki'nin buluştuğu anlar oldu.
İşte Survivor birleşme partisinden ilk görüntüler:
SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?
Survivor 2026 birleşme partisi, 4 Nisan Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşurken adadaki mücadeleye kısa bir mola verilecek. Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan detaylara göre, bu özel gecede Murat Boz, Deniz Seki ve Burak Kut gibi isimler sahne alarak yarışmacılara eşlik edecek.
Hem rekabetin seyrini değiştirecek hem de müzik dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek olan bu etkinlik, sezonun en dikkat çekici bölümlerinden biri olmaya aday görünüyor.
BAYHAN: ONUNLA ÖNEMLİ ANILARIMIZ VAR
Survivor 2026 birleşme partisi, müzik dünyasında yirmi yılı aşkın süredir hafızalarda yer eden bir dargınlığın nihayete ermesine sahne oluyor. 2003 yılındaki Popstar yarışmasında Deniz Seki’nin, şarkıcı Bayhan Gürhan’ın geçmişi üzerinden dile getirdiği eleştirilerle başlayan süreç, her iki ismin de yıllar içinde benzer hayat tecrübelerinden geçmesiyle farklı bir boyuta taşınmıştı.
Bu özel buluşma öncesi hislerini paylaşan Bayhan, ''Hep söylediğim bir şey var. Bir şeyler eksik kalmıştı. Bir türlü bir araya gelemedik. Onunla önemli anılarımız var'' diyerek hislerini paylaşmıştı.
"ARTIK HİÇBİR KIRGINLIK YOK"
Adadaki buluşmanın ilk görüntülerini yansıtan fragman, uzun süreli bu sessizliğin yerini samimi bir kucaklaşmaya bıraktığını gösteriyor. Daha önce yaptığı bir açıklamada geçmişi geride bıraktığını belirten Deniz Seki, “Artık hiçbir kırgınlık yok” diyerek bu barışın sinyallerini vermişti.