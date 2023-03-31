Taha Gürbüz yeni şarkısı 'Balkon' ile karşımızda! Taha Gürbüz ile 5 soru 5 cevap

Müzikseverlerin bağımsız müzik sahnesinden tanıdığı Taha Gürbüz’ün önümüzdeki aylarda tamamlanacak olan “Zamandan Muaf” isimli albümünden “Balkon” adını verdiği altıncı teklisi bugüm (31 Mart Cuma günü) tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşuyor. Şarkının klibi ise bugün sanatçının YouTube kanalında izleyici ile beğenisine sunuluyor. Bağımsız müzikte öne çıkan Taha Gürbüz ile tüm bu heyecanlı yeni şarkısını ve gelecek projeleri konuştuk.

Röportaj: Melisa Altıkatoğlu

-Biraz kendinizden ve müzik kariyerinizden bahseder misiniz?

Eski grubumla 2012 solo kariyerimle 2017'de ise ilk albümüm Manyak ile solo kariyerim başladı. Sonrasında 2022' ye kadar tekliler çıkararak devam ettim. Ardından 2022 senesinin Nisan ayında yeni albümümü 'Hiç Halim Yok' ile başlayarak tekliler halinde yayınlıyorum. Şu anda 6'ncı teklisi Balkon'u yayınladığım albümü önümüzdeki aylarda çıkacak olan 7' ncı şarkı ile tamamlamış olacağım. Albümün adı ise Zamandan Muaf.

-Balkon şarkısını yazarken ilham kaynağınız neydi? Bu şarkıyı yaratma sürecinizden bahseder misiniz?

Şarkılarımı yazarken genellikle metaforlar üzerine düşünüyor oluyorum. Kişinin duruma, olaya bakış yeri genellikle başta ilişkilerde genel anlamda da hayatta çok önemli. Şarkıdaki metafor da Balkon. "Hangi balkonundan bakıyorsun?" diyerek de bunu soruyorum. 'Balkon' yaklaşık 10 senelik bir şarkı. Geçmiş dönemde düzenleme denemelerim olmuştu. Ancak Alpay Vural ile yaptığımız son düzenleme içime çok sindi. Ve artık dinleyiciyle buluşma zamanı geldi.

-Birazda klibinizden bahsedelim mi? Yine sade bir video klip mi geliyor? Bizi neler bekliyor?

Hiç Halim Yok ile başlayan albümün kliplerinde hep sade videolar hazırlamaya çalıştım. Günümüzde müzik videolarının çok fazla izlendiğini düşünmüyorum. O yüzden de yönetmen arkadaşım Umut Can Sevindik ile hem şarkıya eşlik edecek hem de şarkının ruhunu hissetirecek videolar hazırlamaya çalışıyorum.

-Peki genel olarak nelerden ilham alırsınız?

Bazen bir cümle, bazen düşünce akışındaki bir fark ediş, kendi içinde bir uyanış ilham veriyor. Sonra bunlar, bazen bir müzik düzenleme atmosferi yarattırıyor. Ardından da sözleri yazıyorum. Bazen de başta da söylediğim gibi bir söz bir kelime üzerinden şarkı inşa ediyorum.

-Sıradaki projeleriniz neler? Bizi neler bekliyor?

Sırada albümü tamamlamak var. Şu anda albümün 6. teklisi Balkon yayınlandı. Son olarak da Nergiz isimli bir şarkımı yayınlayacağım ve böylelikle Zamandan Muaf ismini verdiğim ikinci solo albümüm tamamlanmış olacak. Sonrasında da kafamda tasarladığım yeni projelerime başlayabileceğim. Doğrusu hep birlikte süreci göreceğiz.