Tarabya'da ormanın içinde bir teras dairesi

Evim ile Ev Turu, her zaman olduğu gibi yine farklı stili ile dikkat çeken evlerden birini ziyaret etti. İstanbul Tarabya’da bulunan, Esma – Kerem Epikmen çiftinin muhteşem bir orman manzaralı teras dairesi çok şık.

Bu ev, eski ve modernin çok iyi harmanlandığı bir daire ve stil olarak eklektik bir stile sahip diyebiliriz. Ev sahibi “Bir estetik kaygısıyla yola çıkmadık. Bizim için ev yuva anlamını taşır.” diyor.

Eski bir İstanbul apartmanı hissi veren bu evde ev sahibi, sadece daireyi değil sokağı ve binayı da bir bütün olarak düşünerek seçtiklerini ifade ediyor. Eski olmasına rağmen çok sıradışı bir mimari kullanılmış. Mutfak, ana yaşam alanına entegre edilmiş ve neredeyse U dönüşü yapacak kadar büyük bir salon var.

Eskiyle yeninin birlikte kullanıldığı, alanları kullanım biçimiyle, dairenin ferahlığının arttırıldığı bu eve gelin birlikte bakalım.