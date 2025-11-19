Tarkan Volkswagen Arena'da konser vermeye hazırlanıyor: Site çöktü, bilet fiyatları...
Megastar Tarkan, uzun bir aranın ardından İstanbul'da konser vereceğini açıkladı. Hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Tarkan'ın konser biletleri de satışa sunuldu. Biletler kısa sürede satılırken sitede on binlerce ziyaretçi kuyruğu oluştu ve site çöktü.
Türk pop müziğinin efsane ismi Tarkan, uzun bir aranın ardından İstanbul’da unutulmaz bir konser maratonuna hazırlanıyor. Volkswagen Arena’da sahne alacak olan Megastar, dört ayrı gecede sevenlerine müzik ve eğlence dolu anlar yaşatacak. Tarkan'ın konser biletleri ise satışa çıkar çıkmaz olay yarattı.
16-17-20-23 Ocak'ta sahneye çıkacak olan Tarkan, hem klasikleşmiş şarkılarını hem de Kuantum 51 albümünden parçaları sahnede seslendirecek.
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
Tarkan’ın 2026 Volkswagen Arena konserleri için biletler, 19 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de satışa çıktı. Yoğun bir ilginin yaşandığı konser biletleri kısa sürede hızla satılmaya başlandı.
SİTE ÇÖKTÜ
Tarkan hayranları biletlerin satışa çıktığı siteye akın edince, on binlerce kişi sıraya alındı. Kullanıcılar bilet satın alma sayfasına sıraya alınarak yönlendirilirken sitede çökme meydana geldi.
TARKAN KONSER BİLETİ FİYATLARI
Öte yandan Tarkan'ın bilet fiyatları da şaşkına çevirdi. En uygun bilet fiyatların 14 bin 775 TL'den başladığı görüldü. Konser biletlerin ön sıralarda 32 bini aşması da dikkatlerden kaçmadı.
