Tarkan Volkswagen Arena'da konser vermeye hazırlanıyor: Site çöktü, bilet fiyatları...

Türk pop müziğinin efsane ismi Tarkan, uzun bir aranın ardından İstanbul’da unutulmaz bir konser maratonuna hazırlanıyor. Volkswagen Arena’da sahne alacak olan Megastar, dört ayrı gecede sevenlerine müzik ve eğlence dolu anlar yaşatacak. Tarkan'ın konser biletleri ise satışa çıkar çıkmaz olay yarattı.

16-17-20-23 Ocak'ta sahneye çıkacak olan Tarkan, hem klasikleşmiş şarkılarını hem de Kuantum 51 albümünden parçaları sahnede seslendirecek.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Tarkan’ın 2026 Volkswagen Arena konserleri için biletler, 19 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de satışa çıktı. Yoğun bir ilginin yaşandığı konser biletleri kısa sürede hızla satılmaya başlandı.

SİTE ÇÖKTÜ

Tarkan hayranları biletlerin satışa çıktığı siteye akın edince, on binlerce kişi sıraya alındı. Kullanıcılar bilet satın alma sayfasına sıraya alınarak yönlendirilirken sitede çökme meydana geldi.

TARKAN KONSER BİLETİ FİYATLARI

Öte yandan Tarkan'ın bilet fiyatları da şaşkına çevirdi. En uygun bilet fiyatların 14 bin 775 TL'den başladığı görüldü. Konser biletlerin ön sıralarda 32 bini aşması da dikkatlerden kaçmadı.