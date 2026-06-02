Taşacak Bu Deniz 31. bölümüyle ekranlara veda edecek

Taşacak Bu Deniz 31. bölümüyle ekranlara veda edecek
TRT1 ekranlarda yayınlanan Taşacak Bu Deniz, 31. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Dizinin merakla beklenen 31. bölümünde, tüm fırtınalara rağmen nihayet gerçekleşen Adil ve Esme’nin düğünü, beklenmedik olayların patlak vermesiyle adeta bir kaos alanına dönecek...
Taşacak Bu Deniz sezon finaline dair en çok merak edilen konuların başında İso ve Oruç karakterlerinin akıbeti geliyor. Finalde yaşanacak kritik sahneler, bu iki karakterin geleceğine dair soru işaretlerini artırırken, izleyiciyi büyük bir belirsizlik içinde bırakacak. Peki, Taşacak Bu Deniz 31. bölüm sezon finalinde neler olacak?
Yıllardır birbirinden ayrı kalan Adil ve Esme sonunda evlenecekler. Esme, Furtuna ailesi ile ilgili her şeyi düğüne gelenlere anlatacak. Eleni’nin kendi ve Adil’in kızı olduğunu söyleyecek. Düğündeki herkes şok olurken, beklenmedik bir gelişme yaşanacak.
Timur Volkov oğlu ve adamları (Aras Aydın) düğün yerini basacak. Oruç ve İso düğüne yapılan baskın sonucunda vurulacak. Oruç, Adil’in vurulmaması için önüne atlayacak ve vurulacak.
Diğer yandan Fadime ve İso boşanmayacak. İso Fadime’nin telefonla arayacak ama açmayacak. Aralarında aşk yüksek gelerek, Fadime İso’yu affedecek. İkili arasındaki sahnelerde çocukluk anlarından bazı görseller göstererek sahneler bağlanacak. Esme’nin gerçeği söylemesiyle birlikte İso ve Oruç kendilerini Adile affettirmeye çalışacak.