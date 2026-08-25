Taşacak Bu Deniz yeni bölümleri ne zaman başlıyor?
TRT 1 ekranlarının severek takip edilen iddialı yapımında beklenen müjde sonunda geldi. Dizinin merakla beklenen 2. sezon yayın takvimi resmi olarak netleşti. Peki, ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam etmeye hazırlanan Taşacak Bu Deniz yeni sezonu ne zaman açıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...
TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicileri ekrana kilitleyen Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezonu için geri sayım resmen başladı. Yaz ekranının ardından izleyicilerin arama motorlarında en çok sorguladığı konuların başında gelen 2. sezon yayın takvimi nihayet netleşti. Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor?
TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İzleyicilerin merakla beklediği yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. Sevilen dizi Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun ilk bölümüyle 18 Eylül 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.
TAŞACAK BU DENİZ KONUSU
Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Adil ile Esme’nin geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi ekranlara getiriyor. Gerçek annesini bulmak için Yunanistan’dan Karadeniz’e gelen Eleni’nin yolu ise doktor Oruç Furtana ile kesişir. Farklı dünyaların insanları olan Oruç ve Eleni, aileler arasındaki bitmeyen düşmanlığın ortasında kalırken bir yandan da beklenmedik bir aşkla sınanırlar. Hikâyede, bu çatışmaların ve düşmanlıkların ortasında kalan karakterlerin yaşadığı duygusal ikilemler, aşk ve nefretin sınandığı anlar öne çıkıyor.
Adil ve Esme’nin nefretle harmanlanmış tutkulu aşk mücadelesini işleyen Taşacak Bu Deniz, dağların sertliği ve denizin fırtınalı atmosferi arasında aşk, nefret ve hayatta kalma temalarının iç içe geçtiği sürükleyici bir hikaye sunuyor. Başrolleri Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın paylaştığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in kaleme aldığı bu Taşacak Bu Deniz, izleyiciyi güçlü bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.