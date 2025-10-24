Taste Meets Bosphorus: Läderach, Türkiye pazarına girişini Ulus 29’da kutladı

Günün en özel anlarından biri, markanın üçüncü kuşak temsilcisi ve World Chocolate Master unvanına sahip Elias Läderach’ın katılımıyla yaşandı.

Elias Läderach, etkinlikte kendisine World Chocolate Master ödülünü kazandıran pralini detaylı bir şekilde tanıtarak konuklara bu özel lezzetin ardındaki sanatı anlattı. Çikolatanın yapım sürecini görsel olarak paylaşan Läderach, katılımcılara kakao çekirdeğinden son haline kadar uzanan üretim yolculuğunu birebir deneyimletti.

Misafirler, ham kakao çekirdeğini yakından inceleyip koklama ve tatma fırsatı bulurken, Läderach bu ödüllü pralini beş duyuya hitap eden bir deneyim olarak sundu. Konuklar, çikolatanın dokusunu, parlaklığını, aromasını, çıtırtısını ve lezzet derinliğini hissederek markanın ustalığını yakından yaşadı.

Zarafet, kalite ve el işçiliğine dayanan marka felsefesini yansıtan bu özel buluşmada, Türkiye’nin önde gelen isimleri de bir araya geldi. Hakan Sabancı, Fethi Kamışlı, Sima Tarkan ve Pelin Akil gibi isimlerin katıldığı davet, İstanbul’un sosyal yaşamında dikkat çekici bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

1962 yılında İsviçre’nin Glarus kentinde kurulan Läderach, bugün dünya genelinde 200’ü aşkın mağazasıyla el yapımı çikolata deneyimini en yüksek kalite standartlarında sunuyor. Türkiye’deki ilk lansmanıyla birlikte markanın yerel pazardaki yolculuğu da resmi olarak başlamış oldu.