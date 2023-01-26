Teen Wolf Teenager filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Bir zamanların popüler gençlik dizisi olan Teen Wolf 2017 yılında 6. sezon 100. bölümüyle veda etmişti. Teen Wolf film olarak geri geliyor. Paramount Plus'ta bugün yayınlanan Teen Wolf Teenager filminin senaryosunu dizinin de yaratıcısı olan Jeff Davis yazıyor. Teen Wolf Teenager filmi konusu ne, oyuncularına, fragmanına yakından bakalım...

Teen Wolf Teenager filmi konusu ne?

Gençliğinde tüm sorunlara göğüs geren ve hem kendini hem arkadaşlarını defalarca kez kurtaran Scott McCall, artık 30 yaşında yetişkin bir kurt olarak karşımıza gelecek. Alfa kurdumuz, kasabayı kurtarmak için en güvendiği dostları ile yine bir arada olacak.

'Beacon Hills'de dolunay yükseliyor ve onunla birlikte korkunç bir kötülük ortaya çıktı.' Kurtlar bir kez daha uluyarak Banshees, Werecoyote, Hellhounds, Kitsunes ve diğer tüm şekil değiştirenlerin gece geri dönmesini istiyorlar. Ancak yalnızca Scott McCall (Posey) gibi bir Kurtadam, artık bir genç değil ama yine de bir Alfa, hem yeni müttefikler toplayabilir hem de şimdiye kadar karşılaştıkları en güçlü ve en ölümcül düşmana karşı savaşmak için güvenilir arkadaşları bir araya getirebilir.'

Teen Wolf Teenager filmi oyuncuları

Tyler Posey – Scott McCall

Crystal Reed – Allison Argent

Tyler Hoechlin – Derek Hale

Dylan Sprayberry – Liam Dunbar

Holland Roden – Lydia Martin

Shelley Hennig – Malia Tate

John Posey – Conrad Fenris

Vince Mattis – Eli Hale

Benjamin Wadsworth - Alec

Colton Haynes - Jackson

Ian Bohen – Peter Hale

Teen Wolf Teenager filmi fragmanı