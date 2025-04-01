Teflon tava hala telikeli mi? Riski en aza nasıl indirebiliriz?

2010 yılından itibaren teflon tava ve tencerelerin tehlikeleri ile ilgili haberler almış başını gidiyordu. Ancak daha sonra teflonların güvenilir olduğuna dair bilgiler de ortaya atıldı. İşin açıkçası teflon kullanmak insanların tercihine kaldı diyebiliriz. Peki, gerçekten teflonlar ne kadar güvenli? Uzmanlar sizler için bu merak edilen konuya parmak basıyor...

TEFLON PİŞİRME KAPLARINIZ OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

Teflon pişirme kapları kullanmanın küçük riskleri olsa da, alternatiflerine göre birçok avantajı olduğu için popülerliğini sürdürmektedir.

Nadler, "Teflon genellikle diğer yapışmaz pişirme kaplarından daha iyi performans gösterir" diyor. Seramik kaplamalı pişirme kapları veya daha üst düzey paslanmaz çelik veya dökme demir pişirme kapları gibi alternatiflerden genellikle daha ucuz olduğunu da ekliyor. Ayrıca, Teflon pişirme kapları genellikle diğer pişirme kaplarına göre daha az bakım gerektirir çünkü baharatlanması gerekmez ve yapışmaz hale getirmek için pişirme spreyleri veya yağ gibi başka malzemelere ihtiyaç duymaz, diyor.

Yapışmaz pişirme kabınızın Teflon içerip içermediğini öğrenmek için etiketi kontrol edin. "Teflon" veya "PTFE" yazıyorsa, Teflon içerir. Ambalajı çoktan attıysanız, pişirme kabının altında Teflon logosunun damgalanıp damgalanmadığına bakın. Ancak, tüm üreticiler pişirme kaplarında Teflon logosunu kullanmaz. Logo yoksa, pişirme kabının yüzeyini Teflon ile kaplandığına dair belirgin işaretler açısından incelemelisiniz. Teflon genellikle pürüzsüz, parlak, koyu bir yüzeye sahiptir.

TEFLON İLE İLGİLİ ENDİŞELER NELERDİR?

Teflon yıllar içinde değişti. New York Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan David Nadler, 2013'ten önce üretilen Teflon'un endişe verici öğesinin perflorooktanoik asit (PFOA) olduğunu söylüyor. PFOA, "sonsuza dek kimyasallar" olarak bilinen bir polifloroalkil (PFAS) türüdür.

TEFLON HALA TEHLİKELİ Mİ?

Üreticiler 2013 yılında Teflon'da PFOA kullanmayı bıraktı. Nadler, "Modern Teflon pişirme kapları artık daha güvenli olan alternatif üretim süreçleri kullanılarak PFOA olmadan üretiliyor" diye açıklıyor.

Michigan State Üniversitesi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji bölümünde emekli profesör olan A. Daniel Jones, Teflon'daki PFOA'nın farklı bir kimyasal olan kısa zincirli PFAS ile değiştirildiğini açıkladı. Kısa zincirli PFAS'ın daha az zararlı olduğuna ve vücutta PFOA'dan daha az süre kaldığına inanılıyor.

Çevre Koruma Ajansı'na göre, PFAS'a uzun vadede küçük dozlarda bile maruz kalmak, doğurganlığın azalmasına, gelişimsel gecikmelere, hormonal dengesizliklere ve bazı kanser türlerinin riskinde artışa neden olabilir.

Jones, bu PFAS formuyla yapılan modern Teflon'un doğru kullanıldığında insan sağlığı için "asgari risk" oluşturduğunu, çünkü bunun yiyeceğe veya havaya sızma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. "Teflon bazlı pişirme kaplarının doğru kullanımıyla maruz kalmanın, içme suyu, balık, temizlik ürünleri, şampuan, makyaj ve diğer tüketici ürünleri dahil olmak üzere diğer kaynaklara kıyasla az olduğunu" ekliyor.

TEFLON KULLANMANIN RİSKLERİNİ NASIL EN AZA İNDİREBİLİRSİNİZ?

Bu, yapışmaz tavalarımızı sevenlerimiz için güven verici bir haber. Ancak onlara doğru şekilde bakmalısınız.

Nadler, modern Teflon pişirme kaplarını kullanmanın en büyük riskinin, çok yüksek sıcaklıklara ısıtılması ve çentikli veya çizik pişirme kapları kullanmaktan kaynaklandığını söylüyor.

"Aşırı sıcaklık, kimyasalların havaya salınmasına olanak tanır," diye açıkladı. Bir tencere sudan çıkan buharı düşünün. Bu, yalnızca yeterli ısı uygulandığında gerçekleşir.

Jones'a göre, Teflon pişirme kapları asla 500 derece Fahrenheit veya üzerindeki sıcaklıklara ısıtılmamalıdır. Teflon'unuzun tehlikeli sıcaklıklara ısıtıldığına dair işaretler "kabarcıklanma veya renk bozulması şeklinde görülebilir, bu durumda pişirme kabı atılmalıdır," diyor.

Teflon'unuzu aşırı ısıtırsanız, baş ağrısı, yorgunluk ve grip benzeri semptomlara neden olabilen zehirli dumanlardan kaynaklanan "Teflon Gribi" geliştirme riskiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Evcil kuşlar için de ölümcül olabilir. Michigan Eyalet Üniversitesi'nde farmakoloji ve toksikoloji doçenti olan Jamie Alan, riskinizi en aza indirmek için Teflon ile yemek pişirirken ısıyı olabildiğince düşük tutmanızı ve yüksek sıcaklıklara hızla ulaşabilen boş tavaları ısıtmaktan kaçınmanızı öneriyor.

TEFLON NE ZAMAN DEĞİŞTİRİLMELİ?

Teflon pişirme kapları çizildiğinde veya çatladığında, kimyasalları taşıyan pulların yemeğinize girme potansiyeli vardır. Teflon pişirme kapları genellikle yaklaşık beş yıl dayanıyor ancak aşınma ve yıpranma belirtileri gösteriyorsa daha erken değiştirilmesi gerekiyor.