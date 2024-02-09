Telefon fotoğrafçılığında ustalaşın: Çarpıcı fotoğraflar çekmek için 8 ipucu

Eski güzel günlerde, iyi bir fotoğraf çekmek emek gerektiren yoğun bir işti. İnsanlar nerede ve ne zaman olursa olsun fotoğraf çekmiyorlardı; aile birleşimi, mezuniyet veya doğum günü gibi planlanmış bir olay olmalıydı. Akıllı telefonlar her şeyi değiştirdiği için bu belki de çoğu Z kuşağı için tarihi bir olaydır.

Teknolojinin ve akıllı telefonların gelişmesi sayesinde istediğiniz zaman fotoğraf çekebilirsiniz. Sadece resimler değil, her zaman, her yerde iyi fotoğraflar ve videoları düzenleyebilir, özellikler ekleyebilir ve anında paylaşabilirsiniz.

Peki göz alıcı fotoğrafların nasıl üretileceğini biliyor musunuz? Harika bir fotoğraf çekmek sadece işaret edip tıklamak değildir ve bu makale, fotoğraflarınızın çekici olmasını sağlamak için benimsemeniz gereken ipuçlarını ve püf noktalarını paylaşıyor.

TELEFONUNUZLA HARİKA FOTOĞRAFLAR ÇEKMEK İÇİN 8 İPUCU

1. Kamerası iyi olan bir telefon alın

Akıllı telefonlar son on yılda kamera kalitesini önemli ölçüde geliştirdi. Bu eski veya öncü akıllı telefonlardan birine sahipseniz, iyi fotoğraflar çekmek için bir yükseltmeye ihtiyacınız olabilir.

Yeni bir telefon satın alırken önceliğiniz kamera kalitesiyse, mükemmel kaliteleriyle tanınan en iyi markalardan bazılarını düşünün. Ayrıca kamera megapikselini, diyafram açıklığını, deklanşör hızını ve optik görüntü sabitlemeyi de göz önünde bulundurun.

2. Aydınlatma

Akıllı telefon fotoğrafları çekerken iyi aydınlatma çok önemlidir. Akıllı telefonların çoğunda parlak lensler bulunur ve gece modu gibi özellikler bulunurken, doğal ışık, resimlerinizin ruh halini ve tonunu iyileştirir.

Resimlerinize gölgeler ve silüetler katmak için her zaman doğal ışıktan yararlanın. Gece veya karanlık yerlerde fotoğraf çekiyorsanız, doğaçlama yapmaya ve herhangi bir kaynaktan gelen ışığı almaya çalışın.

3. Konuya odaklanın

Portre fotoğrafçılığında iyi fotoğrafların çoğu tek bir konu içerir. Profesyonel fotoğrafçılara göre konu tüm çerçeveyi doldurmalı ve fotoğrafın yalnızca üçte ikisini negatif alan olarak bırakmalıdır. Bu da konunun daha da ön plana çıkmasını sağlıyor. Bu nedenle, tek bir nesnenin veya konunun fotoğrafını çekiyorsanız çekimi hazırlamak için daha fazla zaman ayırın.

4. Odağınızı keskinleştirin

Akıllı telefon kameraları, ön kamerayı kullanmadığınız sürece otomatik olarak ön plana odaklanacaktır. Bu nedenle kameranız, özellikle konu yakın değilse, daha kapsamlı bir görüntü yakalayacaktır. Tek bir konuya odaklanmak için kameranızı açın ve keskin bir şekilde odaklanmak istediğiniz nesnenin üzerine ekrana dokunun.

5. HDR modunu kullanın

HDR, artık hemen hemen tüm akıllı telefonlarda bulunan Yüksek Dinamik Aralık modunu ifade eder. Bu özellik, konunuzu veya nesnenizi çıplak gözle görmeye daha çok benzeyen bir resim oluşturmak için, yüksek kontrastlı bir fotoğrafta resmin en açık ve en karanlık kısımlarını dengelemeye yardımcı olur.

Bu ayar, bir portre veya manzaranın en açık ve en karanlık kısımları arasında büyük bir kontrast olduğunda kullanışlıdır. Bu modun bir dezavantajı, işlenmesinin biraz daha uzun sürmesi ve hızlı hareket eden nesneler için uygun olmamasıdır.

iPhone'unuz ihtiyaç algıladığında otomatik olarak HDR formatında fotoğraf çeker. Ancak diğer cihazlar için manuel olarak açıp kapatmanız gerekebilir.

6. Lenslerinizi temizleyin

Çoğu insan nereye giderse gitsin, telefonları da gider. Çoğu zaman ya ellerinde, ceplerinde ya da çantalarında kir, toz ve tüy topluyor. Mükemmel çekimler için lensleri temizlemek için yumuşak pamuklu bir bez veya mendil kullanın. Bu şık çekimleri yapmaya bir mendil uzakta olabilirsiniz.

7. Üçte bir kuralı

Bu eski bir numara olarak kabul edilir ancak iyi bir numaradır. Üçte bir kuralı, görüntüyü üçe üç ızgara oluşturan dokuz eşit bloğa böler. Bu nedenle, en iyi çekimi elde etmek için konularınızın ve nesnelerinizin kılavuz çizgileri içinde olmasına odaklanın.

Kılavuz çizgilerini kafanızda hayal etmek zorunda kaldığınız eski günlerin aksine, akıllı telefonunuz bunu kolaylaştırdı. Kamerayı açtığınızda bu özelliği ayarlardan veya ekranınızın kenarından açmanız gerekir.

8. Fotoğraflarınızı düzenleyin

Akıllı telefonunuzla iyi fotoğraflar çekmek, onları çağrıştırıcı hale getirmenin ilk aşamasıdır. Bunları akıllı telefonunuzda zaten mevcut olan özellikleri veya indirebileceğiniz harici araçları kullanarak düzenlemek, onları bir adım daha yükseğe çıkarır. Adobe Photoshop Express ve Snapseed gibi harici düzenleme özellikleri iyi eklemelerdir.