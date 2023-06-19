Tetikçinin Oğlu dizisi final mi yaptı? Dizinin sevenlerine kötü haber geldi

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Şevket Çoruh, Timuçin Esen, Genco Özak, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ile Baran Can Eraslan'ın paylaştığı Tetiçinin Oğlu dizisinden kötü haber geldi.

FİNAL KARARI ALINDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yağız Alp Akaydın ile Emre Aybek'in yönettiği dizi için sessiz sedasız final kararı alınarak ekibe duyuruldu. Öte yandan final yapmadan bitirilen diziyle ilgili kulislerde Timuçin Esen'siz sadece Şevket Çoruh'la devam etmesi planlanan yeni bir hikayenin yazılmasının da gündemde olduğu iddia ediliyor.

Usta oyuncu Şevket Çoruh, 16 sezon yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra Tetikçinin Oğlu ile ekranlara dönmüştü.

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tetikçinin Oğlu, O3 Medya ve Same Film imzalı, ilk bölümü 11 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, başrollerinde Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak'ın yer aldığı dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir.