Tetikçinin Oğlu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? işte diziye dair tüm detaylar

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in üstlendiği Tetikçinin Oğlu dizisi dün akşam FOX ekranlarında izleyici ile buluştu. Genel hikaye ve senaryosu Gökhan Horzum’a ait olan dizi Timuçin Esen ile Şevket Çoruh'u buluşturuyor. Tetikçinin Oğlu dizisi konusu, oyuncuları haberimizde...

TETİKÇİNİN OĞLU KONUSU

Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’u ilk kez bir araya getiren dizinin konusu kısaca şöyle:

Kırk yılın dostu; Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh).

İskender’in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz’ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin (Genco Özak). Artık iki dost karşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye…

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Korkmaz - (Timuçin Esen)

İskender Karayurt - (Şevket Çoruh)

Metin Şengül - (Genco Özak)

Huri Malik Karayurt - (Sezin Akbaşoğulları)

Esat Uncular - (Serhat Kılıç)

Sibel Kayahan - (Bahar Şahin)

Yunus Geçkin - (Baran Can Eraslan)

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mart ayında sete çıkan yeni dizi ‘Tetikçinin Oğlu’nun çekimleri Bodrum’da devam ediyor.

TETİKÇİNİN OĞLU İLK TANITIM FRAGMANI