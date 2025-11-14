'The Devil Wears Prada 2' (Şeytan Marka Giyer 2)'den ilk fragman paylaşıldı

'The Devil Wears Prada'dan 20 yıl sonra, 1 Mayıs'ta bir devam filmi geliyor. Meryl Streep'i Miranda Priestly ve Anne Hathaway'i Andy Sachs olarak yeniden bir araya getiren The Devil Wears Prada 2'nin fragmanı ise paylaşıldı.

İlk fragman, izleyicilere Andy Sachs, Miranda Priestly ve Emily Charlton'ın kaldığı yerden devam eden hikayesine dair çarpıcı ipuçları verdi.

THE DEVIL WEARS PRADA KONUSU NEDİR?

Devam filminin konusu ise geleneksel dergi yayıncılığının gerilediği bir dönemde kariyerini sürdüren Priestly'yi konu alacağı tahmin ediliyor.

The Devil Wears Prada 2 Fragmanı

MAYIS 2026'DA YAYINDA

Yeni filmde Meryl Streep ve Anne Hathaway’in yanı sıra Emily Blunt ve Stanley Tucci de rollerine geri dönüyor. Kadroya ayrıca Kenneth Branagh ve Simone Ashley de katıldı. Filmin vizyon tarihi ise Mayıs 2026 olarak açıklandı.