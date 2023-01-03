The Glory dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte The Glory dizisine dair tüm detaylar

Güney Kore yapımı Netflix dizisi The Glory’nin ilk sezonu 30 Aralık'ta Netflix'te yayınlandı. İlk sezonu yayınlanan dizi 8 bölümden oluşuyor. Gerilim ve dram türündeki The Glory konusuna, oyuncularına, fragmanına yakından bakalım... (Bu yazının ardından En iyi Kore dizileri: 70 iyi Kore dizisi önerisi makalemizi de okıyabilirsiniz.)

The Glory dizisi konusu

The Glory dizisi, lise yıllarında okulda gördüğü zorbalık yüzünden hayatı kararan genç bir kadının (Song Hye-Kyo) hayat hikayesini ele alıyor. Song Hye-Kyo, yetişkin olduğunda, lise yıllarında ona zorbalık yapanlardan ve bu duruma sadece izleyici olup ses çıkarmayanlardan intikam çalışır. Bu sırada ise önüne çıkan engellerle başa çıkmak zorunda kalacaktır. Netflix dizisi şu sözlerle özetliyor: Bir kadın, lisede yaşadığı korkunç tacizden yıllar sonra, ona bunu yapanlara suçlarının bedelini ödetmek için ince ince işlediği intikam planını devreye sokar.

The Glory 1. bölüm

Lisede sınıf arkadaşları tarafından işkenceye uğrayan ve hiç kimseden yardım göremeyen Moon Dong-eun, umutsuzluğu bir kenara bırakır ve hayatta kendine yeni bir amaç edinir.

The Glory 2. bölüm

Park Yeon-jin'in düğün tarihi yaklaştıkça, Dong-eun'un intikam planı tıkır tıkır işlemektedir. Bu sırada bir hastanede iki insanın kaderleri kesişir.

The Glory 3. bölüm

Amatör bir hafiyeyi görevlendiren Dong-eun, skandal yaratacak bir sırrı ortaya çıkarır ve planının bir sonraki aşaması için bu durumdan faydalanmaya karar verir.

The Glory 4. bölüm

Geçmişin yeniden su yüzüne çıkmasıyla zaten gergin olan Yeon-jin, kızının aniden ölen sınıf öğretmeninin yerine kimin geçtiğini öğrenince daha da endişelenir.

The Glory 5. bölüm

Ha Do-yeong, Go oyununda ilgisini çeken bir rakiple karşılaşır. Dong-eun'un gözünü korkutmaya çalışan Yeon-jin, en derin sırlarının tehlikede olduğunu fark eder.

The Glory 6. bölüm

Son Myeong-o'nun aniden ortadan kaybolması, arkadaş grubunda paniğe neden olur. Dong-eun, Kang Hyeon-nam'a olan güveninin sarsıldığını hisseder.

The Glory 7. bölüm

Dong-eun travmatik geçmişini, kendisinin de tamamlanmamış bir hesabı olan Joo Yeo-jeong ile paylaşır. Hyeon-nam'ın kızı için yeni bir plan devreye girer.

The Glory 8. bölüm

Do-yeong, karısı ve onun geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Choi Hye-jeong ile buluşur. Yeon-jin, Dong-eun’un özel hayatını kurcalamaya başlar.

The Glory oyuncuları

Song Hye Gyo (Moon Dong Eun): Song Hye-Kyo'nun canlandırdığı karakter, gördüğü zorbalıklar karşısında intikam almak için elinden geleni yapan bir kadındır. Hayatı kararan kadın, geçmişte yaşadıklarının intikamını almak için büyük bir plan yapar. Zamanında ona zorbalık yapan grubun liderinin çocuğunun öğretmeni olur.

Lee Do Hyun (Joo Yeo Jung) : Lee Do Hyun'un canlandırdığı karakter, zengin aileden gelen ve kaygıları olmayan biridir.

Im Ji Yeon (Park Yeon Jin): Moon Don Eun'a zorbalık yapanların başında gelir.

Park Sung Hoon (Jeon Jae Joon): Park Yeon Jin'e eşlik edenler arasında yer alır. Ailesinin zenginliğini büyük bir güç olarak görür ve bencil bir yaşam sürdürmektedir.

Yeom Hye Rang (Kang Hyun Nam)

Jung Sung Ill (Ha Do Young)

The Glory 2. sezon ne zaman?

The Glory 2. sezon Mart 2023'te yayınlanacak.

The Glory fragmanı