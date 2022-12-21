En iyi Kore dizileri: 70 iyi Kore dizisi önerisi
İlginç hikayeleri ve bazen tahmin edilebilir olsa da yoğun olay örgüsüyle tanınan Kore dizileri son yıllarda oldukça popüler. Peki en iyi Kore dizileri hangileri? En iyi Kore dizilerini sizler için derledik. Birbirinden güzel 70 Kore dizisi listemize göz atabilirsiniz...
Daha çok K-dizileri olarak bilinen Kore dizilerini izlemiyorsanız, birçok şey kaçırıyorsunuz demektir. Kore dizilerini izlemek için önemli bir neden var: Bağımlılık yapıyorlar ve harikalar.
İlginç hikayeleri ve yoğun olay örgüsüyle tanınan Kore dizileri, izleyicilerin geri gelmesini sağlayan bir olay örgüsü yaratıyor. Burada izlenecek en iyi Kore dizilerini en popüler türlere göre gruplandırarak listeledik. Tüm zamanların en iyi Kore dizilerini arıyorsanız tam orada da size yardımcı oluyoruz. (Bu yazının ardından Netflix'te izlenebilecek en iyi Kore Filmleri: 15 film önerisi makalemize de göz atabilirsiniz.)
Aksiyon/ gerilim kore dizileri
1. Squid Game
Netflix'in şimdiye kadarki en çok izlenen dizisi olan Squid Game'i henüz izlemediyseniz buradan başlayabilirsiniz. Dizide para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.
Bir grup hırsız, Kuzey ve Güney Kore'nin ortak darphanesini ele geçirince polis, rehineleri kurtarıp hırsızları ve gizemli elebaşlarını yakalamak için harekete geçer.
3. Vincenzo
Doğduğu ülkeyi ziyarete gelen Kore asıllı İtalyan bir mafya avukatı, adı türlü yolsuzluklarla anılan çok büyük bir holdingi kendi silahıyla vurmaya karar verir.