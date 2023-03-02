TikTok filtresi 'Bold Glamour' viral oldu: Peki neden eleştiriliyor?

TikTok kısa bir süre önce 'Bold Glamour' adlı filtreyi duyurmasıyla pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Çünkü pek çok sosyal medya kullanıcısı filtreyi 'kusursuz' buldu. Tartışmalar da zaten bu noktaya odaklanıyor. Peki, Bold Glamour nedir ve neden tartışılıyor dersiniz? İşte yanıtı...

BOLD GLAMOUR NEDİR?

Bold Glamour, kısa süre önce TikTok'ta kullanıma açılan bir tür güzellik filtresi. Sosyal medyanın güzellik algıları üzerindeki etkisine ilişkin yorum ve tartışmalar yeni değil. Ancak Bold Glamour, güzellik filtresi kavramını bambaşka bir seviyeye taşıdı. Çünkü sosyal medyadaki birçok filtre, görünümünüzü güzelleştirmek için tasarlanmıştır. Ancak TikTok'ta viral olan bu yeni filtre Bold Glamour biraz daha farklı. Çünkü temel olarak tüm yüzünüzü elden geçiriyor. Örneğin çenenizi keskinleştirir, kaşlarını daha görünür yapar, cildi pürüzsüzleştirir, parlatır, elmacık kemiklerini daha görünür yapar. Ancak en çok konuşulan kısmı anlaşılması daha zor biçimde. Yani Bold Glamour, bu işi neredeyse kusursuz yapıyor. Görüntü makul bir şekilde hâlâ sizmişsiniz gibi görünür. Hatta cilt, filtreyi kullanırken bir miktar dokuyu koruyor gibi görünüyor ve temel olarak pürüzsüz olduğu gerçeğini gizliyor.

YÜZÜ TAMAMEN ELE GEÇİRİYOR

Ve hareket ettiğinizde, elinizle yüzünüzü kapatsanızda filtre bozulmuyor. Yüzünüzü hareket ettirebilir, ellerinizi filtrenin önüne koyabilirsiniz ve filtre açık kalır. Bu, insanların bir filtre kullandığınızı hemen fark edemeyebileceği anlamına gelir

'BOLD GLAMOUR' NEDEN TARTIŞILIYOR?

İşte bu kusursuz gibi görünen işleyiş pek çok uzman tarafından oldukça endişe verici bulunuyor. Eleştirmenler, filtrenin bir kişinin benlik saygısı ve beden imajı üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini savunuyor.

Bir TikTok videosunda filtreyi deneyen 28 yaşındaki Lindsay Borow, "İlk gördüğümde, diğer filtrelere kıyasla inanılmaz derecede gerçek görünmesi şok ediciydi" dedi. Borow, filtreyi kaldırdıktan sonra "hiç bu kadar çirkin hissetmediğini" söyledi.

'KULLANICILARIN RUH SAĞLIĞINA ZARAR VEREBİLİR'

NBCNews'e göre Borow ve bazı TikTok kullanıcıları, filtrenin kullanıcıların ruh sağlığına zarar verebileceğine dair endişelerini dile getiriyor. Bazı kullanıcılara göre filtreyle ilgili önemli sorunlardan biri, kişinin doğal görünümüne 'ulaşılabilir bir görünüm verecek kadar' yakın olmasıdır. Ancak, bu görünüme gerçek hayatta ulaşmak o kadar kolay değil.

Borow, filtreye benzer bir makyaj görünümü oluşturduktan sonra, makyajın filtrenin etkisini kendi başına tamamen yeniden yaratamayacağını gördüğünü söylüyor.

"Fark ettim ki, makyajla böyle görünmek için ne yaparsam yapayım aynı olmadı. Yani o hedefe asla ulaşamayacaksın gibi" diyor.

CNBC'nin haberine göre 26 yaşındaki Hira Mustafa da benzer görüşte ve "Filtrenin "kemik yapısındaki fiziksel değişiklikleri" makyajla elde edilebileceklerden çok farklı" diyor. O, filtrenin Avrupa merkezli güzellik standartlarını desteklediğine de inanıyor.

'DİĞER FİLTRELERDEN ÇOK FARKLI'

Borow, filtrenin TikTok veya Snapchat gibi platformlar tarafından sunulan önceki filtrelere kıyasla teknolojik olarak daha gelişmiş göründüğünü söyledi. Çünkü Bold Glamour bir kullanıcı onu engellemeye çalışsa bile açık kalır ve efektin nerede bittiğini göremediğiniz için daha ikna edici hale gelir: "Elinizi normal bir filtrenin üzerine koyarsanız, filtrenin nerede olduğunu görebilirsiniz, oysa bu, bunu yapmıyor. Snapchat'in filtrelerle ilk çıktığı ve herkesin köpek filtresine takıntılı olduğu zamanı hatırlıyorum. Ve şimdi üzerinde konuştuğumuz şey bu ve teknoloji çılgınca" diyor.

FİLTRELERE BENZEYEN İNSANLAR GÖRÜYORUZ

Mustafa'ya göre, filtrelerin etkisi şimdiden gerçeğe dönüşmeye başlıyor. Estetik ameliyatlarla bu filtrelerin görünümüne ulaşanların sayısının arttığını söylüyor: “Göz altı dolgusu ve botoks yaptıran çok fazla kadın var ve tüm bunlar düşündüğümden çok daha genç yaşta. Ve bunu görünce, bu filtrelerin bir şekilde canlandığını hissediyorum, o zaman bu filtrelere benzeyen insanları görüyoruz.

'BEN ÖYLE GÖRÜNMÜYORUM AMA FİLTRE DOĞAL GÖRÜNÜYOR'

Eski bir cilt bakım uzmanı olan TikToker Joanna Kenny ise "Bu filtre bir uyarı ile gelmeli" diyor. Bu filtrenin neden daha önce gördüklerimize benzemediğini şöyle özetliyor: "Bu çılgınca. Ben böyle görünmüyorum ama filtrenin kendisi doğal görünüyor, orada biraz cilt dokusu var."

Filtreli ve filtresiz karşılaştırma için "Beynimin bir dakika böyle görünüp sonraki dakika böyle görünmekle nasıl başa çıkacağını bildiğini sanmıyorum" diyor.

BENLİĞİMİZLE UYUMSUZLUK DUYGUSUZ YARATABİLİR

Dijital kültür üzerine araştırmalar yapan Dr Mary McGill ise filtre konusunda "Bu yeni gerçeklik, kanlı canlı benliğimiz ile dijital yaratımlarımız arasında uzlaşması gerçekten zor olabilecek rahatsız edici bir uyumsuzluk duygusu yaratabilir" diyor.

BİR ARAŞTIRMA...

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, genç kızların %57'sinin "üzgün veya umutsuz" hissettiğini bildirdi. NBC ise bu araştırma için "Koronavirüs pandemisi, cinsiyet ayrımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli stres faktörlerinin ortasında, bir genç geçen hafta NBC News'e kızların sosyal medyada bir karşılaştırma döngüsüne yakalanabileceğini söyledi" diyor.

@akateri22 Calling my sister to do my eyebrows STAT. Okurrrrrrr 😅 ♬ original sound - akateri

BBC'NİN YORUMU...

BBC "TikTok'un tartışmalı 'güzellik filtreleri' ile ilgili sorunlar" başlıklı makalesinde şu yorumu yapıyor:

-Çarpıcı bir şekilde kusursuz etkiye sahip olan TikTok'un "Bold Glamour" filtresinin piyasaya sürülmesi, birçok kullanıcının teknolojinin çok ileri gidip gitmediğini sorgulamasına neden oldu. Bir manşetin yazdığı gibi: Bu bir sorun: Yeni bir hiper-gerçekçi TikTok güzellik filtresi insanları korkutuyor.

-Teknolojideki diğer pek çok şey gibi, güzellik filtreleri de toplumdan ayrı yaratılmadı ve sonra geri kalanımıza bulaştı. Halihazırda sahip olduğumuz önyargıları ve sorunları yansıtıyorlar ve genellikle daha da kötüleştiriyorlar.

-Güzellik filtreleri yalnızca mevcut güzellik standartlarına yanıt vermiyor, çevrimdışı güzellik standartları da filtrelere göre değişiyor. Örneğin, filtre kullanan ergenlik çağındaki kızların estetik ameliyatı düşünme olasılığı daha yüksektir ve plastik cerrahlar, kendilerini filtrelerine daha çok benzeten ameliyat talebinde bulunan müşterilerin sayısında bir artış olduğunu fark ettiler.

-Medyada gördükleri görüntüleri içselleştirmeye karşı özellikle savunmasız olan ergen kızlar özellikle risk altındadır. Örneğin, bir çalışma, 14-18 yaşlarındaki kızlara orijinal selfiler veya rötuşlanmış selfieler gösterildiğinde, rötuşlu fotoğrafların daha iyi göründüğünü düşündüklerini ve rötuşlu fotoğraflar gösterilenlerin, kendi bedenlerinden daha az memnun olduğunu buldu.