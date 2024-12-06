TikTok'ta viral olan çocukluk aktivitesi: Colouringtok

Son zamanlarda trend olan kalın keçeli kalemler kullanarak boyama kitabını doldurma etkinliğinin belirgin bir şekilde rahatlatıcı bir yanı olduğu söyleniyor.

Ve internet kullanıcıları da aynı fikirde olacak ki bu aktiviteyi seven bir TikTok topluluğu olan ColoringTok, son birkaç ayda büyük bir popülerlik elde etti. Reddit'te insanlar, kullanılacak en iyi kalemler, hangi boyama kitaplarını satın alacakları ve birlikte renklendirilecek en iyi yaratıcılar gibi boyama ipuçlarını paylaşıyor.

Terapist Saba Harouni Lurie, boyama yapmanın kaygı ve depresyon semptomlarını azaltmada son derece yardımcı olabileceğini söylüyor. Ünlü yazar, "Çocukken boyama yapma kendimizi ifade etmenin veya rahatlatıcı bir aktiviteye katılmanın bir yoluydu ve bunun yetişkinliğe kadar uzanmaması için hiçbir neden yok." diyor.

İşte boyama yapmanın beyniniz için neden bu kadar iyi olabileceği:

Boyama, ruh halinizi hızla iyileştirebilir

Bir çalışma, sadece 20 dakika boyama yapmanın kendinizi önemli ölçüde daha sakin hissetmenize yardımcı olabileceğini buldu. Başka bir rapor, 20 dakika boyunca geometrik bir tasarım olan mandala boyama yapmanın, serbest çizime kıyasla kaygıyı azaltmada çok daha etkili olduğunu buldu.

Peki şekilleri boyamak neden bu kadar rahatlatıcı? Lisanslı bir psikoterapist Renée Zavislak'a göre en belirgin sebep, boyamanın sizi günlük hayatın streslerinden uzaklaştırmasıdır. Zavislak, “Boyama eylemi, dikkat gerektiren dikkat dağıtma ile boyama işleminin kendisinin sensör-motor etkileşimi arasında hassas bir denge sağlar,” diyor.

Boyama, esasen bir tür meditasyondur

Bir boyama kitabıyla oturmak sizi şimdiki ana çeker ve duyularınıza ulaşmanıza yardımcı olur. Lurie, "Elinizdeki çizim aracının hissine ve kağıt üzerinde itilirken veya sürüklenirken hissettiğiniz duyguya bağlanıyorsunuz," diyor.

Araştırmalara göre, boyama işleminin tekrarlayan doğası sizi dikkatli, meditatif bir duruma sokabilir.Boyama beyninizi keskin ve çevik tutabilir.

Boyama bilişsel işlevlerinizi de geliştirebilir

Bazı araştırmalar boyamanın bilişi desteklediğini çünkü sizi bir akış durumuna soktuğunu, bir aktiviteye daldığınızda hissettiğiniz o hoş duyguyu öne sürüyor. Araştırmalar, akış durumunda olduğunuzda beynin ödül merkezinin aydınlandığını ve bunun artan motivasyon ve performansla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Bir raporda boyamanın yaratıcı düşünmeyi ve dikkati kolaylaştırabileceği keşfedildi. Zavislak, daha şaşırtıcı bilimsel bulgulardan birinin, sadece 20 dakika kadar kısa bir süre boyama yapmanın, boyamayı bitirdikten sonra bile problem çözme becerilerinizi geliştirebileceği olduğunu söylüyor.