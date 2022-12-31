TRT 1 yayın akışı 31 Aralık 2022: Yılbaşında TRT 1'de hangi programlar var?
2023 yılı için geri sayım başladı... Yılbaşına evde giren kişiler televizyonda hangi program ve dizilerin olacağını merak ediyor. Peki Yılbaşında TRT 1'de neler var? İşte 31 Aralık TRT 1 yayın akışı...
2023 yılına girmemize çok az bir süre kaldı. Yılbaşı akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyenler yılbaşı özel programlarını araştırmaya başladı. Kanallar peş peşe yılbaşı akşamı TV yayın akışını duyurdu. Bu sene de yayın akışında birbirinden eğlenceli programlar ve diziler yer alıyor. Peki Yılbaşında TRT 1'de neler var? İşte 31 Aralık TRT 1 yayın akışı... (Bu yazının ardından Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? makalemizi de okuyabilirsiniz.)
31 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI
İlgiyle takip edilen dizi Gönül Dağı'nın yeni bölümü saat 20:00'de ekrana gelecek. Saat 00.00'de ise TRT 1'de ekranlara gelecek olan "1'de Nostalji" programında 1970, 80 ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarının yer aldığı "Yeni Yıl Nostaljisi" programı yılbaşı günü izleyiciyle buluşacak.
- 06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:15 Kalk Gidelim
- 09:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 09:50 Hayallerinin Peşinde
- 10:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
- 16:20 Yabancı Sinema "Örümcek Adam Eve Dönüş"
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
- 00:00 1'De Nostalji
- 01:30 Yabancı Sinema "Örümcek Adam Eve Dönüş"
- 03:30 Gönül Dağı
- 06:00 Kapanış