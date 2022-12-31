TRT 1 yayın akışı 31 Aralık 2022: Yılbaşında TRT 1'de hangi programlar var?

2023 yılına girmemize çok az bir süre kaldı. Yılbaşı akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyenler yılbaşı özel programlarını araştırmaya başladı. Kanallar peş peşe yılbaşı akşamı TV yayın akışını duyurdu. Bu sene de yayın akışında birbirinden eğlenceli programlar ve diziler yer alıyor. Peki Yılbaşında TRT 1'de neler var? İşte 31 Aralık TRT 1 yayın akışı... (Bu yazının ardından Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? makalemizi de okuyabilirsiniz.)

31 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

İlgiyle takip edilen dizi Gönül Dağı'nın yeni bölümü saat 20:00'de ekrana gelecek. Saat 00.00'de ise TRT 1'de ekranlara gelecek olan "1'de Nostalji" programında 1970, 80 ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarının yer aldığı "Yeni Yıl Nostaljisi" programı yılbaşı günü izleyiciyle buluşacak.