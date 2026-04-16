Tuba Büyüküstün'lü "Sultana", 45. İstanbul Film Festivali’nde prömiyer yapacak

İstanbul’un gece hayatının merkezinde, parıltılı bir dünyanın perde arkasını aralayan "Sultana", dünya prömiyerini 45. İstanbul Film Festivali kapsamında yapmaya hazırlanıyor. Ali Kemal Güven’in yönettiği, hikayesi ve senaryosu Erdi Işık’a ait olan film, festivalin "Yeni Bakışlar" bölümünde izleyiciyle buluşacak.





KADINLAR ARASINDAKI İKTİDAR MÜCADELESİ



İstanbul'un popüler bir gece kulübünde geçen olaylar ekseninde, kadın figürler arasındaki güç dengelerine ve rekabete odaklanan film; erkek egemen bir sistemin içerisinde kadınların hayatta kalma ve varlık gösterme çabalarını konu ediniyor.





Filmin başrollerini Tuba Büyüküstün, Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve Itır Esen paylaşıyor.

Hikayedeki erkek oyuncu kadrosunda Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş ve Çağlar Çorumlu yer alırken; bu güçlü kadroya ödüllü oyuncu Melike Güner önemli bir karakterle, usta sanatçı Nur Sürer ise konuk oyuncu olarak hayat verdiği etkileyici rolüyle eşlik ediyor.



REKABETİN İÇİNDEKİ KIRGINLIK

Film, gücün yalnızca kimin elinde olduğuyla değil, bu gücün nasıl el değiştirdiğiyle de ilgileniyor. Kurduğu görsel dünyayla dikkat çeken yapım; rekabetin içindeki kırılganlığı ve parıltılı hayatların görünmeyen taraflarını sorgulayan bir anlatım sunuyor.





