Türk halkının yüzde 83’ü bal kabağını tatlılarda tüketiyor

Areda Survey’in 1100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği balkabağı araştırmasına göre Türk halkının yüzde 83’ü bal kabağını tatlı olarak tüketiyor. (Kabak tatlısı tarifine bakabilirsiniz)

Pazar tezgahlarını renklendiren, masallarımızın başkahramanı, sofraların süslü lezzeti bal kabağı mevsimi geldi. Bal kabağı bereketiyle tatlılarımıza, çorbalara, böreklere ve hatta kahvelerimize bile lezzet katıyor. Araştırmaya göre Türk halkı bal kabağını yüzde 83 ile en çok tatlılarda tüketmeyi seviyor. Yüzde 9,3’ü çorbalarda, yüzde 6,8’i hamur işlerinde ve ana yemeklerde, yüzde 0,9’u ise kahve aroması olarak tercih ediyor.

Kabak tatlısı fırınlanmış, tahinli ve bol cevizli seviliyor

Lezzetiyle damakları çatlatan balkabağı tatlısını araştırmaya göre Türk halkı yüzde 61,8 ile fırınlanmış, yüzde 76,4 ile tahinli ve yüzde 80,5 ile bol cevizli olarak tüketiyor.

Araştırma Metodolojisi

Areda Survey tarafından 16 – 21 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen balkabağı araştırmasına 1100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.