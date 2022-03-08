Ünlü modacı Cihan Nacar, kadınlara karşı ön yargıları dönüştürmek için dikkat çekici proje

Ünlü Modacı Cihan Nacar ile kadınlara karşı olan ön yargıları dönüştürmek için dikkat çekici bir projeye imza attı. Nacar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak "Dönüştürülebilir Ön Yargılar" üzerine bir proje gerçekleştirdi.

“Dönüştürülebilir Ön Yargılar” projesinde; kadınların maruz kaldıkları “Kadın dediğin mini etek giymez., “Kadın dediğin yüksek sesle konuşmaz”, “Kadın dediğin kırmızı ruj sürmez.” gibi negatif ve ötekileştirici söylemler, kadın ziyaretçiler tarafından İstanbul Cevahir'e yerleştirilen dönüşüm kutularına atıldı. Toplanan “ön yargılar” ünlü modacı Cihan Nacar tarafından tasarlanarak bir kıyafete dönüştürüldü.

Cihan Nacar: “Okuduğum ön yargılar gerçeklerle daha da yüzleşmemi sağladı”

Ünlü Modacı Cihan Nacar, proje için düşünülen tek isim olmaktan duyduğu gururu belirterek; “Kadınlarımızın her gün sıklıkla duyduğu ön yargıların gözler önüne serilmesine katkıda bulunmak benim için çok anlamlıydı. Bu tasarımı yaparken gerçekten yaşanmış ve duyulmuş binlerce ön yargı cümlesi okudum ve okuduğum bu cümleler gerçeklerle daha da yüzleşmemi sağladı. Bunları dönüştürmenin daha kıymetli olduğunu düşündüm. Kadınlara karşı olan ön yargılara dikkat çekilmesine en ufak bir katkım olduysa ne mutlu bana” dedi.

Cihan Nacar'ın özel tasarımı kıyafeti 18 Mart tarihine kadar İstanbul Cevahir’de sergilenecek.