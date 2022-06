Pınar Kerimoğlu: Işıl ışıl

Elele Arşivinden

Öncelikle sizi biraz daha yakından tanımak isteriz… Kimdir Pınar Kerimoğlu? Moda tutkusu nerede ve nasıl başladı?



Lady Estralla’nın kurucusu ve tasarımcısıyım. Aslında moda dünyasına herkesten farklı bir şekilde giriş yaptığımı düşünüyorum. Benim ilk baştaki hedefim moda dünyasına girmek değil, moda dünyasının içinde olmaktı. Bu yüzden tasarımları ilk kendi üzerimde deniyordum her zaman. Sonrasında benim iki minik kızım olduğu için onları uyuttuktan sonra evde çizim yaparak başladım. Onları dikmeye başladım. Atölyemi eve kurdum ve bu şekilde yola çıktım. Tasarımlarım o kadar çoğaldı ki, eşim “Sana bir mağaza açıp bunu ilerletelim” dedi. Bu şekilde bir işe dönüştü. Çocuklarımla birlikte zaman geçirip, onları büyütürken kariyerim de oluşmaya başladı.

Moda sizce nedir? Her moda olan giyilmeli mi?

Moda şıklık, zarafet, güzellik, mutluluk, renk, kişilik, insan demek. Moda her şey demek. Modasız asla! Moda kişinin kendini yansıtma şekli. ‘Her moda olan giyilmemeli’ diyemiyorum çünkü kişinin kendi nasıl yansıttığı önemli. Bir tasarımcının yaptığı ürünü siz üzerinizde taşıyamayabilirsiniz. Aslında her moda olan giyilebilir ama kişinin modayı nasıl tanımladığı ve kendine nasıl yakıştırdığı çok daha önemli.

Peki Lady Estrella kadını kimdir? Kimler markanızı sever sizce?

Lady Estrella, İspanyolca da yıldız demek. Benim tasarımlarımın hepsi değerli taşlardan yapılıyor. Hepsinin ışıltısı var ve kadını ön plana çıkartmaya çalışan, ortamda kendini farklı hissettiren tasarımlar yapıyorum. En başında Lady’i koyduk ama şu anda erkek sanatçılara da tasarımlar hazırlamaya başladık. Anne-çocuk tasarımları da yapıyoruz. Şu an Lady var ama ileride sadece Estrella olarak devam edebilirim.

Birlikte çalıştığınız birçok ünlü isim var. Son olarak kimler sizin tasarımlarınızla sahneye çıkıyor? Onları giydirirken kendi seçimleriniz mi ön planda oluyor, onların tercihleri doğrultusunda mı tasarımlar hazırlıyorsunuz?



İlk olarak Bülent Ersoy için sahne kostümleri hazırladım. Düşünsenize nasıl büyük bir heyecan. Kıyafetlerine hep özenmiş, kıyafetleri ile ilgili hep konuşulmuş bir isim ile bu yolculuğa başlamak... Bülent Ersoy yıllardır sahnelerde ve yüzlerce kostüm giymiş biri. Hem farklı hem de istediği bir şeyi yapmak için günlerce çizimler ve dikimler yapıldı. Her kostümünde aynı özen ve titizlikle ilerliyoruz. Kendisi kostüm provaları dışında normal zamanda da birlikte olmaktan çok keyif aldığım biri. Her gün saatlerce havanda sudan konuşup sonra gelecek programda giyeceği kostümü planlıyoruz. Demet Akalın ile de sadece sahne kostümleri için beraber değiliz. Arkadaşlığımız da var. Hep birbirimize sahne kostümleri yollayarak hangisini yapalım diye tartışıyoruz. Daha rahat ve keyifli ilerliyoruz. Yaratmak istediğimiz biraz daha spor şıklığı yakalamak. Seda Sayan, her gün ekranlarda. O da sık sık Lady Estrella ürünlerini tercih edenler arasında. Tasarımlarımı harika taşıyor kendisi. Sırada Yıldız Tilbe, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş var. Ajda Hanım ile görüşüyoruz. Ebru Gündeş’e de tasarımlar yapmayı çok istiyorum. Yıldız Tilbe’nin çılgınlığını kendime benzetiyorum. Onun için de hayalimde çok güzel tasarımlar var. Biliyorsunuz sahnede kıyafetlerini yırtıyor kendisi; aklımda ne kadar yırtarsa o kadar güzelleşecek kostümler var.

Pınar Kerimoğlu’nun bir günü nasıl geçer?

Günümün dolu dolu ve kaliteli geçmesini sağlıyorum. Sabah çocuklarla kahvaltı yapar onları okula bıraktıktan sonra mutlaka spor yaparım. Sporsuz asla! Erkenden işimin başında olmak beni mutlu ediyor. Yeni tasarımları yapıp kontrolleri sağladıktan sonra erkenden de eve gelirim. Aileme zaman ayırırım. Benim için aile çok önemli; başarının sırrı.

‘Asla giymem’ dediğiniz bir şey var mı?

‘Asla giymem’ diyemiyorum, çünkü kadınlara yönelik bir sektördeyim. Özel tasarımlarımı ilk kendi üzerimde deneyerek ilerliyorum. Sadece Arap müşterilerim için özel diktiğim abayaları giyerken mırın kırın ediyorum. Çünkü bana yakışmıyor. Aslında bana uzun elbiseler çok yakışmıyor.

Zamanda yolculuk yapabilseydiniz hangi döneme gitmek isterdiniz? Özellikle moda penceresinden baktığınızda sizin çağınız hangisi?

Zaman yolculuğunda aslında ben geriye değil de biraz daha ileriye gitmek isterdim. Avrupa’da inanılmaz tasarımlar var. Hayal ettiklerimi sadece orada yapabileceğimi düşünüyorum. Burada defilelerde çoğu moda tasarımcısı, manken güzel, tasarım normal olmalı mantığıyla bakıyor. Ama benim için defile modacıların sahnesidir. Podyum, askıdaki elbisenin hikayesiyle beraber harmanlanıp sunulma yeridir.

Tasarımlarınızı üzerinde görmek istediğiniz bir isim var mı?

Jennifer Lopez, Lady Gaya, Beyonce, Helene Fischer ve Taylor Swift için bağlantılara geçtik. Yakında sürprizlerim olacak. Hedeflerim çok büyük. Ve yakında hepsini göreceksiniz. Koç burcu kadınıyım ve şimdiye kadar istediğim her şeyi yaptım. Daha da yapacağım. Hatta çalıştığım Lilia al Atrash, Manar Bashar, Jessica Alvesuk, Hind Laroussi, Hiba Haidari, Mofida Shiha ve sayamadığım şu an aklıma gelmeyen pek çok isim var.

Sizce başarı nedir? Ne zaman ‘başardım!’ dersiniz?

Başarı tanımının Türkiye ile Avrupa’da çok farklı olduğunu düşünüyorum. Başarı, magazin değerinin ne kadar yüksek tuttuğunla orantılı bizim ülkemizde. Ben başarıyorum demek ki. Üçüncü senemde adımı duyurmayı başarmışım.

Bir cümleyle hayata bakışınızı anlatın desek...

Mutlu ol, sağlıklı yaşa, sevdiğin işi yap, ailene vakit ayır, dostlarınla paylaş. Gerisi yalan dünya.

İlkbahar-yaz sezonu başlıyor. Bu sezon en çok hangi renkleri ve parçaları göreceğiz?

Neon renkler, morlar, sarılar, yeşiller, turuncular, maviler en sevdiklerim. Bu yıl zıt renklerle tasarımlarımı çiziyorum.

Bir dolabın olmazsa olmazı nedir sizce?

Tayt olmadan olmaz. Her kadında olmazsa olmazdır. Bu bende de değişmiyor. Aşırı seviyorum.

Tasarımlarınıza nereden ulaşabiliriz?

Genel merkezimiz Nişantaşı’nda. Dubai’de de bir şubemiz var. İmzasını attığımız ama şu an söyleyemediğimiz Avrupa’da birçok dükkan açılacak. Katar ve Bahreyn’de de mağazalarımızı var. Kayseri’ye de bu ay açılıyor. Ayrıca web sitemiz ve Instagram hesabımdan da isteyen herkes bana ulaşabilir.

