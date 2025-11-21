Uzak Şehir oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba ikinci kez partner oldu

Kanal D’nin beğenilen dizisi ‘Uzak Şehir’in iki yıldızı Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, ülke tanıtımı için çekilen ‘İstanbul’ adlı mini dizide rol aldılar.

72 ÜLKEDE GÖSTERİLECEK

Turizm Bakanlığı’nın ‘Go Türkiye’ kampanyası kapsamında, 72 ülkede gösterilecek dizinin çekimleri İstanbul’un tarihi ve turistik noktalarında gerçekleşti. İkil yöresel kıyafetle verdikleri pozu da sosyal medya hesaplarından yayınladı. Çiftin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

İkinci kez partner olan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba önceki gün İstanbul İstiklal Caddesi'nde çekim yaptı. Büyük ilgi gören ikili, hayranlarının isteği kırmayarak fotoğraf çektirdi.