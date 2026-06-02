Uzak Şehir'in sezon finalinde Şahin ve Ferit öldü mü?
Kanal D ekranlarının pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Uzak Şehir, 1 Haziran akşamı yayınlanan nefes kesen sezon finaliyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Peki, Boran'ın yanlışlıkla vurduğu Şahin öldü mü, diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...
Uzak Şehir sezon finalinde Şahin Boran tarafından yanlışlıkla vuruldu. Düğünün kana bulandığı sezon finalinde Şahin'in vurulduğu anlar ise gündem oldu.
Uzak Şehir dizisinde Şahin Alabora karakterini oynayan Alper Çankaya diziden ayrıldı. Çankaya'nın kendi isteğiyle veda edeceği belli olmuştu.
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya hemen yeni dizi anlaşması da yaptı. Oyuncu Netflix için çekilecek “Eve Giden Yol” dizisi için el sıkıştı. Dizi yerli “Lost” formatında...
Uzak Şehir sezon finali için ayrılık haberleri duyurulmuştu. Uzak Şehir sezon finalinde Demir sahnesi şöyleydi...
Demir'i yeni bir hayat kuracaklarına ikna eden Zerrin, onu nehir kıyısına götürdü. Gözünü karartan ve geri adım atmayan Zerrin, 'Şimdi huzuru tatma sırası bende' diyerek Demir'in arabasını uçurumdan aşağı yuvarladı. Kendisini de suya sokan Zerrin bu cinayete kaza süsü verdi.